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Эффективней "Спутника V": В Кремле рассказали о состоянии ушедшего на самоизоляцию Путина

Дмитрий Песков сравнил эффективность российского лидера на карантине с эффективностью вакцины, которой он привился.

15 сентября, 09:31
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент России Владимир Путин после вынужденного ухода на самоизоляцию чувствует себя хорошо и продолжает работать. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В целом скажу, что чувствует он себя прекрасно, абсолютно здоров. Продолжает работать. Скажу так: и Путин, и "Спутник V" работают в обычном режиме. Эффективность "Спутника V" доказана, она весьма высокая. Эффективность президента — ещё выше", — отметил Песков.

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По словам представителя Кремля, с точки зрения рабочего графика самоизоляция для президента России — абсолютно не влияющий на суть его рабочих будней момент, поскольку даже удалённо Путин продолжает участвовать в различных мероприятиях.

Напомним, что президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. В связи с этим президент РФ примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции. Как рассказал сам Путин, с заболевшим он близко контактировал целый день.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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