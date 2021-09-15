Эффективней "Спутника V": В Кремле рассказали о состоянии ушедшего на самоизоляцию Путина
Дмитрий Песков сравнил эффективность российского лидера на карантине с эффективностью вакцины, которой он привился.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Президент России Владимир Путин после вынужденного ухода на самоизоляцию чувствует себя хорошо и продолжает работать. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"В целом скажу, что чувствует он себя прекрасно, абсолютно здоров. Продолжает работать. Скажу так: и Путин, и "Спутник V" работают в обычном режиме. Эффективность "Спутника V" доказана, она весьма высокая. Эффективность президента — ещё выше", — отметил Песков.
По словам представителя Кремля, с точки зрения рабочего графика самоизоляция для президента России — абсолютно не влияющий на суть его рабочих будней момент, поскольку даже удалённо Путин продолжает участвовать в различных мероприятиях.
Напомним, что президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. В связи с этим президент РФ примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции. Как рассказал сам Путин, с заболевшим он близко контактировал целый день.
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