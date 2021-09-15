Президент России Владимир Путин после вынужденного ухода на самоизоляцию чувствует себя хорошо и продолжает работать. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В целом скажу, что чувствует он себя прекрасно, абсолютно здоров. Продолжает работать. Скажу так: и Путин, и "Спутник V" работают в обычном режиме. Эффективность "Спутника V" доказана, она весьма высокая. Эффективность президента — ещё выше", — отметил Песков.

По словам представителя Кремля, с точки зрения рабочего графика самоизоляция для президента России — абсолютно не влияющий на суть его рабочих будней момент, поскольку даже удалённо Путин продолжает участвовать в различных мероприятиях.