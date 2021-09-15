За сутки в России выявили 18 841 случай ковида
Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 7 194 926 заболевших.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
За сутки в России выявили 18 841 новый случай коронавируса, зафиксировано 792 летальных исхода и 17 039 выздоровевших. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Больше всего заболевших в Москве (+1838 за сутки), Петербурге (+1609), Подмосковье (+790), Свердловской (+502) и Воронежской (+473) областях. Ситуация в других регионах выглядит так:
Статистика по заболевшим за сутки. Фото © стопкоронавирус.рф
Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 7 194 926 случаев ковида, за весь период умер 195 041 пациент, выздоровело — 6 435 072.
А ранее кандидат медицинских наук и иммунолог Николай Крючков спрогнозировал, что число заболевших коронавирусом россиян будет расти к концу сентября, а новая волна ковида начнётся уже с октября с больших городов России — Москвы и Санкт-Петербурга.
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