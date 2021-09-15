НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

За сутки в России выявили 18 841 случай ковида

Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 7 194 926 заболевших.

15 сентября, 08:16
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

За сутки в России выявили 18 841 новый случай коронавируса, зафиксировано 792 летальных исхода и 17 039 выздоровевших. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего заболевших в Москве (+1838 за сутки), Петербурге (+1609), Подмосковье (+790), Свердловской (+502) и Воронежской (+473) областях. Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим за сутки. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по заболевшим за сутки. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 7 194 926 случаев ковида, за весь период умер 195 041 пациент, выздоровело — 6 435 072.

Сегодня в РФ опубликуют имена первых 500 победителей лотереи среди привитых от ковида

Сегодня в РФ опубликуют имена первых 500 победителей лотереи среди привитых от ковида

А ранее кандидат медицинских наук и иммунолог Николай Крючков спрогнозировал, что число заболевших коронавирусом россиян будет расти к концу сентября, а новая волна ковида начнётся уже с октября с больших городов России — Москвы и Санкт-Петербурга.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Попова объяснила, почему переболевшим ковидом особенно важно привиться от гриппа

сегодня в 08:53

Женщину, которая привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи, вызвали в СК

сегодня в 09:15

Ефремов попросил милосердия у суда и рассказал о "каре Господней" за смертельное ДТП

сегодня в 09:06

Задержан гендиректор компании, обслуживающей газовое оборудование в доме в Ногинске

сегодня в 08:51

WADA может исключить марихуану из числа запрещённых для спортсменов веществ

сегодня в 08:48

Новости партнеров

Layer 1