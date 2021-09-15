За сутки в России выявили 18 841 случай ковида

За сутки в России выявили 18 841 новый случай коронавируса, зафиксировано 792 летальных исхода и 17 039 выздоровевших. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего заболевших в Москве (+1838 за сутки), Петербурге (+1609), Подмосковье (+790), Свердловской (+502) и Воронежской (+473) областях. Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим за сутки. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 7 194 926 случаев ковида, за весь период умер 195 041 пациент, выздоровело — 6 435 072.