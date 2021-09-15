Блогер опробовал на себе, что такое двухфазный сон, и результат спустя 2 месяца был фантастическим

Американский блогер Крейг Бензин ведёт популярный канал на YouTube WheezyWaiter, в котором ролик за роликом пытается стать лучшей версией себя. В рамках своеобразных челленджей автор худел, занимался спортом, отказывался от сахара, а недавно решил на два месяца полностью перекроить расписание, чтобы опробовать на себе систему двухфазного сна. Результатами эксперимента мужчина уже поделился в своём последнем ролике.

Большинство населения планеты практикует монофазный сон — люди ложатся спать после заката, спят семь – десять, а то и больше часов и просыпаются. Двухфазная система сна подразумевает, что сон человека разбит на два коротких периода в течение суток. Один ночью, а другой днём. Изначально Крейг пришёл к этой идее из-за того, что у него были проблемы со сном — посреди ночи он просыпался и отчаянно пытался уснуть. Во время эксперимента он намеренно будил себя в 3:00, чтобы начать трудиться.

Раньше я много времени просто лежал в кровати, ворочался или пытался почитать книгу и посмотреть какое-нибудь шоу. <...> Я решил принять это. Когда я просыпаюсь, вместо того чтобы просто лежать посреди ночи, я буду вставать, делать дела, начинать свой день. Пусть и в такое непривычное время Крейг Бензин

За два месяца эксперимента блогер смог выделить целый список плюсов ночного бодрствования. Изменились пищевые привычки, продуктивность только повысилась, сон стал глубже, а о бессоннице он вообще забыл

Кадры из видео © YouTube / WheezyWaiter

Я успевал сделать столько, сколько раньше делал за вдвое больший срок. Я и смотрел фильмы, и занимался своими проектами. Даже гулял, при этом было довольно расслабленное состояние — никакого напряжения. <...> Дневной сон стал намного глубже. Снились яркие сны, которые будто длились вечно. Днём я сплю около полутора часов, но просыпаюсь очень отдохнувшим Крейг Бензин

Несмотря на все плюсы, которые перечислил Крейг, когда его эксперимент подошёл к концу, он быстро вернулся к монофазному сну. Причины весомы. Даже во время тех двух месяцев блогеру пришлось очень стараться, чтобы придерживаться своего распорядка, и получалось это у него едва-едва. Из-за того, что у каждого есть семья, друзья и коллеги, довольно сложно построить график, учитывая перерыв на сон посреди дня.

Так что теперь блогер решил, что будет практиковать двухфазный сон, но только тогда, когда сам будет просыпаться посреди ночи от бессонницы