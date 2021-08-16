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Украинский блогер готовил огромный Skittles весом 78 кг, когда карамель взорвалась ему прямо в лицо

YouTube-блогер Иван Зайченко, более известный под псевдонимом Vanzai, построил весь свой канал на видео о еде. Парень готовит по странным рецептам, сравнивает блюда в рекламе и в реальной жизни.

16 августа, 11:21

Фото © Instagram/vanzai_live

Но больше всего просмотров набирают его ролики о приготовлении гигантских версий самых обычных сладостей. Как раз во время съёмок такого видео Иван сильно подпортил себе здоровье. Неделю назад на его канале вышло видео "Я сделал гигантский Skittles весом 78 килограммов". В 15 минутах блогер показал настоящую драму, написанную по всем канонам.

Сначала внешний слой огромной конфеты сломался. А когда блогер пытался всё переделать, произошло ЧП. Горячая карамель взорвалась. Она не только запачкала полстудии, сломала вытяжку, но и попала Ивану на лицо.

Кадры из видео © YouTube/vanzai

В итоге украинец на машине скорой помощи поехал в больницу с огромными ожогами на лице. В своём инстаграм-профиле блогер подробно рассказал, как всё произошло. Оказалось, авария случилась из-за того, что Иван решил разогревать остывшую за ночь в холодильнике карамель.

После первого провала с приготовлением скитлза у нас в холодильнике остался сотейник с карамелью. На следующий день мы решили продолжить съёмки и поставили сотейник на плиту, на максимальный режим. Снизу карамель начала быстро плавиться, и создавалось давление, а сверху карамель оставалась холодной и плотно держалась за стенки сотейника

Иван Зайченко

Фото © Instagram/vanzai_live

Фото © Instagram/vanzai_live

Услышав лёгкий треск, Иван решил пальцем проверить температуру карамели. Но только он прикоснулся к карамельной корке, произошёл взрыв.

Он был настолько мощный, что выбил решётку вытяжки. Также попало в глаза, я быстро помыл лицо холодной водой, залил пеной от ожогов и на скорой помощи уехал в больницу. Поэтому не повторяйте моих ошибок и не растапливайте ледяную карамель!🙌🏻

Иван Зайченко

Иван ведёт свой канал уже четыре года. Начинал парень с простеньких роликов про то, как приготовить мороженое дома или блюда из лапши быстрого приготовления. Украинец уже давно перешёл на новый уровень и к своим рецептам закупается доверху наполненными продуктовыми тележками. Подписчиков на канале тоже стало значительно больше — почти 7 млн человек.

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Как сейчас выглядит солдат, который выпрыгнул из горящего самолёта и чудом выжил, получив ожоги 63% тела

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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