Как сейчас выглядит солдат, который выпрыгнул из горящего самолёта и чудом выжил, получив ожоги 63% тела
Пилот перенёс больше пластических операций, чем любая кинозвезда. Но прохожие не торопятся брать у него автографы — от одного вида мужчины незнакомцы теряют дар речи и стараются отвести взгляд.
Когда в 2007 году Джейми Халл служил в Вооружённых силах Британии и учился на пилота, во время одного из тренировочных полётов мотор его самолёта загорелся. Шансы на выживание были ничтожные, но мужчина взял волю в кулак и продолжал управлять машиной, чувствуя невероятную боль и запах горящей плоти. За полминуты на своём Liberty XL2 он спустился с высоты 300 метров до десяти на поле рядом со взлётно-посадочной полосой. Выжить, приземлившись на бетон, шансов не было. Дальше — ещё более опасное решение.
Я максимально быстро всё оценил, как это делают на поле боя. Был шанс, что я сгорю заживо, но я подумал: "Чёрта с два!" Открыл дверцу, сорвал гарнитуру, взобрался на левое крыло и спрыгнул с него. Посадка, мягко говоря, была жёсткой. Я согнул колени и поднял руки над головой. Приземляясь, я сломал ключицу, а также получил множественные переломы костей на лице
Кроме того, от удара ему разорвало живот и печень. Но всё это, включая ожоги 63% тела, — ерунда по сравнению с тем, что могло произойти, потеряй британец тогда самообладание. Сослуживцы были в шоке, когда поняли, что пилот остался жив. Правда, чтобы восстановиться от этого кошмара наяву, следующие два года Джейми провёл в больнице.
Очнувшись после полугода в терапии, Халл попросил медсестру принести ему зеркало. То, что он увидел, было далеко от того, к чему он привык за последние десятилетия, пишет The Sun
Это был просто шок. Лицо всё ещё было ужасно опухшим, покрытым шрамами и кровоподтёками, без волос и с обрубками вместо ушей
Джейми так долго лечился, что в определённый момент у него начали опускаться руки — бороться с физиологией казалось ему бессмысленным. Но нескончаемые операции дали результат. Подвижность тела вернулась, и даже мимика теперь очень похожа на ту, что была у солдата до катастрофы. На данный момент у Халла было 62 операции под общим наркозом. Но не думайте, что он только и делает, что ходит по больницам.
Мужчина живёт свою лучшую жизнь — путешествует, научился управлять воздушными шарами, ведёт курсы подводного плавания с аквалангом в Красном море. Мало того, теперь Джейми регулярно приглашают на всевозможные мероприятия в качестве мотивационного спикера. На своём опыте британец наглядно показывает: всё возможно.
WOW-news
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