Мама увидела "свою" подпись в дневнике сына и расплакалась от смеха, ведь эти каракули гениальны

История с подделыванием подписей родителей в дневнике стара как мир. И даже на дистанционном обучении школьники, не блистающие показателями, умудряются выделиться. Маленький герой этого материала рассмешил учительницу, маму, а потом и тысячи пользователей соцсетей одной липовой подписью.