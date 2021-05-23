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Мама увидела "свою" подпись в дневнике сына и расплакалась от смеха, ведь эти каракули гениальны

История с подделыванием подписей родителей в дневнике стара как мир. И даже на дистанционном обучении школьники, не блистающие показателями, умудряются выделиться. Маленький герой этого материала рассмешил учительницу, маму, а потом и тысячи пользователей соцсетей одной липовой подписью.

23 мая, 06:00

Фото © Facebook / Family Lowdown Tips & Ideas

Недавно мама, имя которой не сообщается, вспомнила, что на прошлой неделе забыла подписать дневник своего школьника. Конечно, мальчик даже и не подумал намекнуть маме о её родительских обязанностях. Вместо этого он решил убить сразу двух зайцев: и избежать вопросов учительницы, и дать маме отдохнуть, не беспокоя её своей успеваемостью. Малыш просто расписался в дневнике за маму. Но его план развалился, как только учительница увидела подпись. Почему? С чего бы начать...

Когда твой сын говорит: "Мам, мне пришлось подделать твою подпись, потому что ты не расписалась в моём дневнике!"...

Хм, думаю, в школе могут что-то заподозрить

Пользовательница Facebook

Фото © Facebook / Family Lowdown Tips & Ideas

Фото © Facebook / Family Lowdown Tips & Ideas

Мало того что почерк ребёнка был нисколько не похож на родительский, так ещё маленький преступник даже не удосужился посмотреть, как расписывалась мама в предыдущие разы. Поэтому вместо оригинала в дневнике учительница увидела кривенькое "Мама" в графе для подписи, пишет Metro.

Гиф © Giphy

Мама поделилась уморительной историей в Facebook-группе Family Lowdown Tips & Ideas. Пост мигом стал вирусным, а в комментариях другие родители начали делиться своими историями с липовыми подписями — одна смешнее другой.

Моя дочь подделывала подписи в дневнике… но не мои — их было слишком сложно изобразить. Вместо этого она писала от имени её бабушки... Я до сих пор не понимаю, почему в школе ничего не сказали, учитывая, что учительница знала, что бабушка живёт в Португалии

Пользовательница Facebook

Однажды мою дочь отругали за то, что она сама подделала подпись мамы. Самый ужас был в том, что это действительно была моя подпись

Пользовательница Facebook

Школьник из Перми насмешил Twitter своим дневником, где графа "Для заметок" стала его исповедью

Школьник из Перми насмешил Twitter своим дневником, где графа "Для заметок" стала его исповедью

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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