Мама увидела "свою" подпись в дневнике сына и расплакалась от смеха, ведь эти каракули гениальны
История с подделыванием подписей родителей в дневнике стара как мир. И даже на дистанционном обучении школьники, не блистающие показателями, умудряются выделиться. Маленький герой этого материала рассмешил учительницу, маму, а потом и тысячи пользователей соцсетей одной липовой подписью.
Недавно мама, имя которой не сообщается, вспомнила, что на прошлой неделе забыла подписать дневник своего школьника. Конечно, мальчик даже и не подумал намекнуть маме о её родительских обязанностях. Вместо этого он решил убить сразу двух зайцев: и избежать вопросов учительницы, и дать маме отдохнуть, не беспокоя её своей успеваемостью. Малыш просто расписался в дневнике за маму. Но его план развалился, как только учительница увидела подпись. Почему? С чего бы начать...
Когда твой сын говорит: "Мам, мне пришлось подделать твою подпись, потому что ты не расписалась в моём дневнике!"...
Хм, думаю, в школе могут что-то заподозрить
Мало того что почерк ребёнка был нисколько не похож на родительский, так ещё маленький преступник даже не удосужился посмотреть, как расписывалась мама в предыдущие разы. Поэтому вместо оригинала в дневнике учительница увидела кривенькое "Мама" в графе для подписи, пишет Metro.
Гиф © Giphy
Мама поделилась уморительной историей в Facebook-группе Family Lowdown Tips & Ideas. Пост мигом стал вирусным, а в комментариях другие родители начали делиться своими историями с липовыми подписями — одна смешнее другой.
Моя дочь подделывала подписи в дневнике… но не мои — их было слишком сложно изобразить. Вместо этого она писала от имени её бабушки... Я до сих пор не понимаю, почему в школе ничего не сказали, учитывая, что учительница знала, что бабушка живёт в Португалии
Однажды мою дочь отругали за то, что она сама подделала подпись мамы. Самый ужас был в том, что это действительно была моя подпись
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