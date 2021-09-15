Осуждённый за смертельное ДТП Ефремов начал терять зрение в колонии

Российский актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы прошлым летом, начал терять зрение. Как рассказала сестра артиста Анастасия Ефремова, в колонии он вшивает в одежду молнии, что создаёт большую нагрузку на глаза.

"Работа такая, что большое напряжение для глаз. Это сказалось — зрение сильно село. Уже в очках читает, хуже стал видеть. Вообще здоровье ухудшилось", — рассказала она в беседе с kp.ru.