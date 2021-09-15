Осуждённый за смертельное ДТП Ефремов начал терять зрение в колонии
Из-за пандемии коронавируса к артисту не приезжают дети, зато навещают близкие друзья.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Российский актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы прошлым летом, начал терять зрение. Как рассказала сестра артиста Анастасия Ефремова, в колонии он вшивает в одежду молнии, что создаёт большую нагрузку на глаза.
"Работа такая, что большое напряжение для глаз. Это сказалось — зрение сильно село. Уже в очках читает, хуже стал видеть. Вообще здоровье ухудшилось", — рассказала она в беседе с kp.ru.
По словам Анастасии, Ефремов просит её не приезжать в колонию, поскольку переживает, что сестра может заразиться коронавирусом. Из-за пандемии не навещают артиста дети, нечасто заезжает и супруга Софья. Зато навещают близкие друзья. Как рассказала собеседница издания, в колонии уже были Иван Охлобыстин, Гарик Сукачёв, Никита Высоцкий и Вася Мищенко.
Напомним, осенью 2020 года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре столицы, которое произошло в июне того года, и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Артист освоился в исправительном учреждении: вышел на работу на швейное производство и в шутку заявил, что "работает Зевсом".
Лента новостей
На Дальнем Востоке выбрали место для строительства города Спутник
сегодня в 05:17
Эксперт считает, что не стоит серьёзно относиться к статье Lancet о бесполезности ревакцинации
сегодня в 05:09
"Договорились преследовать русских": В Крыму заявили о сговоре участников украинской "Крымской платформы"
сегодня в 04:52
Комментариев: 0