Михаил Ефремов перенёс в тюрьме отёк Квинке, из-за которого он с трудом мог ходить

По словам юриста Петра Хархорина, в августе Ефремов перенёс отёк Квинке. Состояние актёра так сильно ухудшилось, что он даже не мог самостоятельно подняться на второй этаж. Однако, отметил адвокат, местная медчасть обеспечивает Ефремова всеми необходимыми лекарствами. Стоит отметить, артист переносит отёк уже не первый раз. Как и всегда, в этот раз болезнь активизировалась из-за сезонной аллергии.