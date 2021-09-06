Михаил Ефремов перенёс в тюрьме отёк Квинке, из-за которого он с трудом мог ходить
В разговоре с Лайф адвокат актёра рассказал, что Ефремов сейчас готовится к заседанию Кассационного суда и его состояние нормализовалось. Однако ещё недавно артист перенёс отёк Квинке из-за аллергии.
Фото © Агентство "Москва"
По словам юриста Петра Хархорина, в августе Ефремов перенёс отёк Квинке. Состояние актёра так сильно ухудшилось, что он даже не мог самостоятельно подняться на второй этаж. Однако, отметил адвокат, местная медчасть обеспечивает Ефремова всеми необходимыми лекарствами. Стоит отметить, артист переносит отёк уже не первый раз. Как и всегда, в этот раз болезнь активизировалась из-за сезонной аллергии.
Когда начинается аллергенный период: цветение, уборка. Подсолнечник убирают, например. Пыль в воздухе носится, она у него вызывает приступы аллергии, а аллергия уже вызывает отёк. Это всегда было, у него никаких новых болячек не прибавилось, но там хватает старых. Сейчас хорошо себя чувствует. Аллергенный период прошёл, сейчас всё нормально. Боевой у него настрой
Фото © Facebook / Михаил Ефремов
Напомним, летом прошлого года Ефремов выехал на встречную полосу в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего погиб курьер Сергей Захаров. Актёра приговорили к восьми годам колонии общего режима Белгородской области. Позже срок сократили до 7,5 года. В июне 2021-го защита артиста подала кассационную жалобу, сообщает РИА "Новости".
Коллега [Пётр Хархорин] рассказал, что вот были вспышки аллергии. Она сезонная у него, весной в основном и сейчас на что-то. Он переживёт, конечно, перед предстоящим судебным заседанием, где будет рассматриваться его жалоба
Фото © Агентство "Москва"
Отёк Квинке — атипичная реакция организма на аллерген. Характеризуется быстро развивающимся и нарастающим отёком кожи, слизистых и подкожной жировой клетчатки. Состояние особенно опасно из-за резкого затруднения дыхания, вызванного сужением носовых ходов и гортани. Без медицинской помощи возможен летальный исход.
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