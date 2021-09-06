Профайлер прочёл по лицу Ивлеевой во время интервью, что даже она не верит в интеллект Элджея
Блогерша в недавнем разговоре с Собчак пыталась обойти острые вопросы о недостатках бывшего мужа, но получилось не очень.
30-летняя телеведущая Настя Ивлеева во время последнего интервью с Ксенией Собчак была вынуждена поднять несколько компрометирующих тем, касающихся её отношений с бывшим мужем Элджеем. Она упорно защищала его и пыталась обелить, даже несмотря на факты, приводимые журналисткой, о его долгах.
Фото © YouTube / "Осторожно: Собчак"
Профайлер-верификатор Алексей Крутилин по просьбе Лайфа ознакомился с интервью, и его поведение Насти совсем не убедило. По мнению профайлера, блогерша сама до конца не верила в то, что говорила, и чувствовала себя очень некомфортно.
По всей невербалике видно, что Ивлеева старается защитить Элджея. Она дёргает левым плечом, когда говорит, что он умный, значит, не совсем в этом уверена. Возможно, понимает, что с точки зрения музыки исполнитель — интересный товарищ, но вот с точки зрения общения с другими людьми сомневается в его умственных возможностях. И на фразе, что Элджей разносторонний, Настя облизывает губы, значит, тоже сомневается в этом. Сожаления у неё только по тому, что он специфический человек. И, возможно, певец не может поддержать светскую беседу на публике, а только дома
Обычно Настя ведёт себя очень оживлённо, часто дурачась и корча рожи. Но во время разговора с Собчак она была отстранённой и безэмоциональной. Ситуация оказалась для Ивлеевой очень стрессовой, это было заметно даже по её поведению. Эксперт отметил жест самоуспокаивания, когда Настя поглаживала себя по плечу, поправляя бретельку.
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