Волочкова пошла вразнос после скандала с "туалетным фото" и показала себя абсолютно голой
Недавно разгорелся скандал из-за попавших в Сеть фото, где Анастасия Волочкова справляет нужду на своём участке. В ответ звезда запустила флешмоб, призвав пользователей последовать её примеру.
А теперь танцовщица добавила пикантности ситуации, выложив в "Инстаграм" свои откровенные снимки. На одном из них Волочкова предстала полностью обнажённой, прикрыв бюст рукой. "Раз многих так интересует моё тело, решила поделиться от первого лица, обнажив перед вами помимо тела, ещё и душу", — написала Анастасия, критикуя тех, кто снял её на участке исподтишка.
Поскольку после моего "писанья" под ёлочку у меня нет отбоя от федеральных каналов 🤷♀️, решила сама поделиться своими фото без каких-либо скрытых камер, караулящих меня <...>
Также звезда решила прояснить ситуацию. Анастасия заявила, что её сняли под ёлкой в неприглядном виде специально. Якобы председательница местного ТСН хотела её очернить, желая отвлечь внимание от более серьёзных проблем.
Вся эта провокация была устроена председательницей незаконно созданного ею ТСН в нашем посёлке, дабы отвлечь внимание от глобальной проблемы, которую я обнародовала публично, видя несправедливость. <...> Когда я осветила существующий конфликт, на меня захотели вылить ушаты грязи. Это был очень мерзкий и дешёвый ход
Фото © Instagram / volochkova_art, Telegram / "Немалахов"
И если после флешмоба пользователи остались в шоке, то на этот раз решили поддержать танцовщицу, отметив, что на своём участке она действительно может делать всё что хочет. Также фанаты засыпали Анастасию комплиментами, восхищаясь её фигурой.
Вы вольны делать всё что угодно на своей территории! 👏
Шикарна всегда, а по поводу писанья: все писают на своих участках 😀Ничего страшного в этом нет... 💜💜
Настя, ты шикарна😍никого не слушай
WOW-stars
Появилось фото новой девушки Тимати до преображения, и сложно поверить, что это один человек
сегодня в 12:38
Ивлеева рассказала обо всех недостатках и неудачах Элджея, которые она не замечала в браке
сегодня в 11:48
"Я чувствую, где фальшь": Азиза раскрыла тайну мужа лжеитальянца и его родственников
сегодня в 11:41
Комментариев: 0