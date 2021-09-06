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Волочкова пошла вразнос после скандала с "туалетным фото" и показала себя абсолютно голой

Недавно разгорелся скандал из-за попавших в Сеть фото, где Анастасия Волочкова справляет нужду на своём участке. В ответ звезда запустила флешмоб, призвав пользователей последовать её примеру.

6 сентября, 13:39

Фото © Instagram / volochkova_art

А теперь танцовщица добавила пикантности ситуации, выложив в "Инстаграм" свои откровенные снимки. На одном из них Волочкова предстала полностью обнажённой, прикрыв бюст рукой. "Раз многих так интересует моё тело, решила поделиться от первого лица, обнажив перед вами помимо тела, ещё и душу", — написала Анастасия, критикуя тех, кто снял её на участке исподтишка.

Фото © Instagram / volochkova_art

Фото © Instagram / volochkova_art

Поскольку после моего "писанья" под ёлочку у меня нет отбоя от федеральных каналов 🤷‍♀️, решила сама поделиться своими фото без каких-либо скрытых камер, караулящих меня <...>

Анастасия Волочкова

Фото © Instagram / volochkova_art

Фото © Instagram / volochkova_art

Также звезда решила прояснить ситуацию. Анастасия заявила, что её сняли под ёлкой в неприглядном виде специально. Якобы председательница местного ТСН хотела её очернить, желая отвлечь внимание от более серьёзных проблем.

Вся эта провокация была устроена председательницей незаконно созданного ею ТСН в нашем посёлке, дабы отвлечь внимание от глобальной проблемы, которую я обнародовала публично, видя несправедливость. <...> Когда я осветила существующий конфликт, на меня захотели вылить ушаты грязи. Это был очень мерзкий и дешёвый ход

Анастасия Волочкова

Фото © Instagram / volochkova_art, Telegram / "Немалахов"

Фото © Instagram / volochkova_art, Telegram / "Немалахов"

И если после флешмоба пользователи остались в шоке, то на этот раз решили поддержать танцовщицу, отметив, что на своём участке она действительно может делать всё что хочет. Также фанаты засыпали Анастасию комплиментами, восхищаясь её фигурой.

Вы вольны делать всё что угодно на своей территории! 👏

svetik_lana86

Шикарна всегда, а по поводу писанья: все писают на своих участках 😀Ничего страшного в этом нет... 💜💜

gromakova_anna

Настя, ты шикарна😍никого не слушай

7519dari

Волочкова окончательно себя закопала, устроив "туалетный флешмоб" после своего скандального фото

Волочкова окончательно себя закопала, устроив "туалетный флешмоб" после своего скандального фото

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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