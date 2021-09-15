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На Дальнем Востоке выбрали место для строительства города Спутник

Как сообщалось ранее, его общая площадь составит более 900 гектаров, а рассчитан он будет на 300 тысяч человек.

15 сентября, 05:17
<p>Фото © ТАСС / Смитюк Юрий</p>

Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

В Приморском крае выбрали участок для строительства города Спутник, речь о котором впервые зашла на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Как рассказали в краевом Министерстве строительства, площадь отобранной земли составила почти 400 гектаров.

"Минвостокразвития России совместно с КРДВ разработана концепция строительства города-спутника, предварительно отобран земельный участок 383 гектара", — сообщили в министерстве РИА "Новости".

Названа сумма, которая нужна для первого этапа создания города Спутника

Названа сумма, которая нужна для первого этапа создания города Спутника

Как сообщал Лайф, Спутник планируется построить в 30 километрах от Владивостока. Город будет рассчитан на 300 тысяч жителей, а площадь застройки составит более 900 гектаров. Ожидается, что в рамках проекта в населённом пункте будет отстроено 2,8 миллиона квадратных метров жилья.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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