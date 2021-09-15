На Дальнем Востоке выбрали место для строительства города Спутник

В Приморском крае выбрали участок для строительства города Спутник, речь о котором впервые зашла на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Как рассказали в краевом Министерстве строительства, площадь отобранной земли составила почти 400 гектаров.

Как сообщал Лайф, Спутник планируется построить в 30 километрах от Владивостока. Город будет рассчитан на 300 тысяч жителей, а площадь застройки составит более 900 гектаров. Ожидается, что в рамках проекта в населённом пункте будет отстроено 2,8 миллиона квадратных метров жилья.