В МЧС предупредили об опасных ливнях в некоторых регионах
Специалисты отмечают, что есть вероятность размыва и выноса текучими водами почв и горных пород.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
На территории Краснодарского края и регионов Северного Кавказа на этой неделе ожидаются опасные ливни. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (подразделение МЧС РФ).
"Из-за переувлажнения грунтов и прогнозируемых осадков сохраняются высокие риски возникновения экзогенных геологических процессов в Краснодарском крае и республиках Северо-Кавказского федерального округа", — говорится в сообщении.
Уточняется, что есть вероятность выветривания и водной эрозии, размыва и выноса текучими водами почв и горных пород. Специалисты рекомендуют организовать оповещение населения о высоких рисках возникновения ЧС.
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