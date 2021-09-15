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В МЧС предупредили об опасных ливнях в некоторых регионах

Специалисты отмечают, что есть вероятность размыва и выноса текучими водами почв и горных пород.

15 сентября, 04:40

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

На территории Краснодарского края и регионов Северного Кавказа на этой неделе ожидаются опасные ливни. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (подразделение МЧС РФ).

"Из-за переувлажнения грунтов и прогнозируемых осадков сохраняются высокие риски возникновения экзогенных геологических процессов в Краснодарском крае и республиках Северо-Кавказского федерального округа", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что есть вероятность выветривания и водной эрозии, размыва и выноса текучими водами почв и горных пород. Специалисты рекомендуют организовать оповещение населения о высоких рисках возникновения ЧС.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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