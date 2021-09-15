В МЧС предупредили об опасных ливнях в некоторых регионах

На территории Краснодарского края и регионов Северного Кавказа на этой неделе ожидаются опасные ливни. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (подразделение МЧС РФ).

"Из-за переувлажнения грунтов и прогнозируемых осадков сохраняются высокие риски возникновения экзогенных геологических процессов в Краснодарском крае и республиках Северо-Кавказского федерального округа", — говорится в сообщении.