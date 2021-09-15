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КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

Первый снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Страны восходящего солнца. О втором информация пока не поступала.

15 сентября, 04:20
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

КНДР в среду запустила две ракеты в сторону Японского моря с разницей в несколько минут. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

По её данным, ракета, предположительно баллистическая, упала в море за пределами экономической зоны страны. Это пятое испытание вооружений КНДР в 2021 году.

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Подробности по второму запуску пока не приводятся.

Ранее американские СМИ сообщили, что КНДР, возможно, возобновила работу реактора по производству плутония.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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