КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря
Первый снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Страны восходящего солнца. О втором информация пока не поступала.
Фото © ТАСС / AP
КНДР в среду запустила две ракеты в сторону Японского моря с разницей в несколько минут. Об этом сообщила береговая охрана Японии.
По её данным, ракета, предположительно баллистическая, упала в море за пределами экономической зоны страны. Это пятое испытание вооружений КНДР в 2021 году.
Подробности по второму запуску пока не приводятся.
Ранее американские СМИ сообщили, что КНДР, возможно, возобновила работу реактора по производству плутония.
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