КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

КНДР в среду запустила две ракеты в сторону Японского моря с разницей в несколько минут. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

По её данным, ракета, предположительно баллистическая, упала в море за пределами экономической зоны страны. Это пятое испытание вооружений КНДР в 2021 году.

Подробности по второму запуску пока не приводятся.