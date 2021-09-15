Звезде сериала "След" Лаврову вынесли приговор за угрозы ножом инспектору ВАИ
Инцидент произошёл в марте этого года в центре Москвы на Котельнической набережной.
Актёр Андрей Лавров. Кадр сериала "След" / kino-teatr.ru
Таганский районный суд Москвы приговорил актёра Андрея Лаврова к двум годам условно за угрозу применения насилия в отношении инспектора Военной автомобильной инспекции (ВАИ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Приговором Таганского районного суда Москвы Лавров Андрей Михайлович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года", — рассказали в пресс-службе.
На основании статьи 73 УК РФ наказание считается условным с испытательным сроком два года.
Напомним, в марте 2021 года артист подошёл к сотруднику ВАИ в центре Москвы на Котельнической набережной и начал угрожать ножом. Прибывшие полицейские задержали актёра, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти". Лаврова отправили под домашний арест.
Комментариев: 0