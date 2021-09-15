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Звезде сериала "След" Лаврову вынесли приговор за угрозы ножом инспектору ВАИ

Инцидент произошёл в марте этого года в центре Москвы на Котельнической набережной.

15 сентября, 03:51
<p>Актёр Андрей Лавров. Кадр сериала "След" / <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/6129/foto/745058/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Актёр Андрей Лавров. Кадр сериала "След" / kino-teatr.ru

Таганский районный суд Москвы приговорил актёра Андрея Лаврова к двум годам условно за угрозу применения насилия в отношении инспектора Военной автомобильной инспекции (ВАИ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Таганского районного суда Москвы Лавров Андрей Михайлович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года", — рассказали в пресс-службе.

Появилось видео со звездой сериала "След" Андреем Лавровым, угрожающим ножом автоинспектору

Появилось видео со звездой сериала "След" Андреем Лавровым, угрожающим ножом автоинспектору

На основании статьи 73 УК РФ наказание считается условным с испытательным сроком два года.

Напомним, в марте 2021 года артист подошёл к сотруднику ВАИ в центре Москвы на Котельнической набережной и начал угрожать ножом. Прибывшие полицейские задержали актёра, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти". Лаврова отправили под домашний арест.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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