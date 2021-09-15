Верховный суд РФ отменил приговор защищавшейся от сожителя россиянке

Верховный суд России оправдал женщину, которая ранила ножом напавшего на неё сожителя, посчитав, что причинение вреда для самообороны не является преступлением. Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что суд рассмотрел жалобу защиты жительницы Волгоградской области, которая во время ссоры с сожителем ударила его ножом. Согласно материалам дела, пьяный мужчина на глазах у малолетней дочери женщины начал ссору, "используя надуманный повод". Мужчина набросился на сожительницу с кулаками в тот момент, когда она резала хлеб. Женщина, став задыхаться, ударила его ножом и оттолкнула.