Верховный суд РФ отменил приговор защищавшейся от сожителя россиянке
ВС отмечает, что жизнь женщины находилась под угрозой, и она нанесла единственный удар ножом именно "в момент реальной опасности с целью своего спасения".
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Верховный суд России оправдал женщину, которая ранила ножом напавшего на неё сожителя, посчитав, что причинение вреда для самообороны не является преступлением. Об этом сообщается на сайте суда.
Отмечается, что суд рассмотрел жалобу защиты жительницы Волгоградской области, которая во время ссоры с сожителем ударила его ножом. Согласно материалам дела, пьяный мужчина на глазах у малолетней дочери женщины начал ссору, "используя надуманный повод". Мужчина набросился на сожительницу с кулаками в тот момент, когда она резала хлеб. Женщина, став задыхаться, ударила его ножом и оттолкнула.
В итоге суд счёл, что причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося, не является преступлением. ВС отмечает, что жизнь женщины находилась под угрозой, и она нанесла единственный удар ножом именно "в момент реальной опасности с целью своего спасения". Медики зафиксировали у неё гематомы, отёк глаз и покрасневшую шею. Верховный суд отменил приговор, закрыл уголовное дело и признал за женщиной право на реабилитацию.
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