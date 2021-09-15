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"Не соответствует действительности": Байден опроверг отказ Си Цзиньпина от личной встречи с ним

Сообщения Financial Times не соответствуют действительности, сказал глава Белого дома журналистам.

15 сентября, 02:44
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не отказывался от личной встречи с ним. Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, ранее газета Financial Times сообщила, что в ходе телефонного разговора 9 сентября глава Белого дома предложил китайскому коллеге провести очный саммит, на что тот ответил отказом и потребовал от США придерживаться менее агрессивной риторики в отношении КНР.

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"Президент США Джо Байден заявил журналистам во вторник, что не соответствуют действительности [сообщения о том, что] Си Цзиньпин отказал ему, когда он в ходе телефонного разговора на прошлой неделе предложил провести очный саммит", передаёт агентство.

Напомним, в ходе переговоров стороны обсудили климатические изменения, пандемию коронавируса, восстановление мировой экономики и ряд других вопросов. Си Цзиньпин также заявил, что противостояние Китая и США ставит под угрозу весь мир.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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