Президент США Джо Байден заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не отказывался от личной встречи с ним. Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, ранее газета Financial Times сообщила, что в ходе телефонного разговора 9 сентября глава Белого дома предложил китайскому коллеге провести очный саммит, на что тот ответил отказом и потребовал от США придерживаться менее агрессивной риторики в отношении КНР.

"Президент США Джо Байден заявил журналистам во вторник, что не соответствуют действительности [сообщения о том, что] Си Цзиньпин отказал ему, когда он в ходе телефонного разговора на прошлой неделе предложил провести очный саммит", — передаёт агентство.