Главаря наркокартеля "Хуарес" приговорили в Мексике к 28 годам тюрьмы

Главарь наркокартеля "Хуарес" Висенте Каррильо Фуэнтес (брат основателя картеля Амадо Каррильо Фуэнтеса) приговорён мексиканским судом к 28 годам лишения свободы за совершение ряда тяжких преступлений. Об этом сообщает Генеральная прокуратура республики.

"Генеральная прокуратура добилась вынесения обвинительного приговора в виде 28 лет лишения свободы в отношении Висенте "К" (полное имя не раскрывается — Прим. Лайфа) за преступления, совершенные в составе организованной преступной группы", — говорится в сообщении.

Как уточняется, наркоторговцу также вменяется "причинение вреда здоровью, проведение операций с ресурсами, имеющими незаконное происхождение" и участие в незаконном обороте оружия в особо крупном размере.

Наркобарона поймали в 2014 году в городе Торреон в северном штате Коауила, с того момента он находился под стражей. В последние годы 58-летний Каррильо Фуэнтес отбывал наказание в тюрьме максимально строгого режима в Пуэнте-Гранде в западном штате Халиско.