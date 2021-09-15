Россиянам объяснили, как начать получать пенсию супруга

В случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на неё вместо своей. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ (ПФР).

Там отметили, что перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет право овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом, однако такой переход не всегда выгоден для граждан.

"Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50 процентов меньше, чем к пенсии по старости, — пояснили в ПФР и добавили, что поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа или жены.

Кроме того, россиян предупредили об отсутствии специальных доплат при переходе на пенсию супруга, например, за северный или сельский стаж. Также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста, заметили в ведомстве.

В Пенсионном фонде добавили, что для установления пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или утрата источника средств к существованию. При этом работающие овдовевшие пенсионеры не имеют права на установления пенсии по случаю потери кормильца.

Стоит отметить, что гражданин может в любое время вернуться на пенсию по старости — для этого нужно подать соответствующее заявление в ПФР.