"Он живой и ходит дальше": Присяжные в Брянской области оправдали обвиняемого в жестоком убийстве В Брянской области, вопреки доказательствам и здравой логике, обвиняемый в убийстве оказался на свободе. Как выяснил Лайф, среди присяжных были люди, кому запрещено выполнять эту функцию. 29 августа, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © VK / "Игорь Атрощенко"

Почеп — глухой городок в Брянской области — оживает лишь летом, когда сюда к своим старикам приезжает молодёжь, чтобы отдохнуть на природе. Остальное время, по словам местных, здесь царят скука и зелёный змий. Местная достопримечательность — территория закрытого ныне предприятия "Транссельхозтехника", где в одном из строений почепчане традиционно собираются выпить и поговорить.

По последней переписи населения, в Почепе живёт почти 17 тысяч человек. Фото © LIFE

— Сын поехал в сторону бывшей Транссельхозтехники на велосипеде вечером и возвратился пешком на следующий день. У него было ужасное в кровоподтёках лицо, тело в синяках и ссадинах, майка грязная, словно на нём топтались. Его госпитализировали с переломами рёбер и пробитым осколками костей лёгким. Кто избил, он признаваться не хотел, и через полторы недели умер на больничной койке. Он звонил мне буквально за час до кончины, а я не успела подойти, копалась в огороде, — рыдает пенсионерка Валентина Петроченко. Её сын Андрей скончался уже два года назад, но она до сих пор не может привлечь к ответственности виновного в его смерти. Притом что весь городок знает, с кем в тот злополучный день выпивал покойный и кто именно его бил.

Главный подозреваемый

Покойный Андрей Петроченко: до избиения и после. Фото © LIFE

Погибший 43-летний Андрей Петроченко переживал не лучший свой период. Развёлся с женой, переехал к матери, всё реже видел сына. Постоянной работы тоже не было, время от времени трудился на строительном кране то в Пензе, то в Москве. В октябре 2019 года он выпивал с приятелями — Михаилом П. и Игорем Атрощенко. Последний, по версии силовиков, является главным подозреваемым. 28-летний Атрощенко холост и не работает. А ещё он судим: когда служил в армии, попался на хранении крупной партии наркотиков. Московский гарнизонный военный суд дал ему два года колонии.

Оправданный Игорь Атрощенко. Фото © VK / "Игорь Атрощенко"

По версии следствия, после второй-третьей бутылки спиртного слово за слово Андрей Петроченко с Игорем Атрощенко якобы сцепились. Закономерно: молодость оказалась сильнее. Как считает следствие, дальше всё развивалось так: Атрощенко повалил Петроченко точным ударом кулака в челюсть, потом ещё долго пинал ногами. В результате у бедолаги разлетелась грудная клетка, были сломаны шесть рёбер справа и четыре слева. Он стонал и мучился всю ночь.

Когда вошёл в комнату, то увидел Игоря Атрощенко. Тот сказал: "Иди погляди, не сдох ли". Дальше на кушетке лежал в крови Петроченко, ему было очень плохо Свидетельские показания Артура Чичиро Он пришёл на пьянку последним.

К утру Андрей Петроченко смог собраться с силами и добрести до маминого дома. Жить ему оставалось чуть больше недели. После того как он умер, Игорь Атрощенко был арестован и помещён в СИЗО на полтора года. Ему инкриминировали деяния по части 4 статьи 111 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть"). Это особо тяжкий состав, за который грозит до 15 лет лишения свободы.

Самый гуманный суд

По совету адвоката Атрощенко выбрал суд присяжных и не прогадал. Дело рассматривал Почепский районный суд. Ознакомившись с материалами, трое присяжных решили, что подсудимый виновен. Ещё трое, что он непричастен: якобы страшные травмы Петроченко нанёс не собутыльник, а медики Центральной почепской больницы, когда пытались запустить сердце. В итоге Игоря Атрощенко оправдали и освободили прямо в зале суда.

— Не доказано, что он был побит, избит, а что он живой и ходит дальше, — плачет мать погибшего.

Почепский районный суд. © "Яндекс.Карты"

— Абсурд! Встаёт вопрос о компетенции присяжных. Не могли врачи десять рёбер сломать. Считаю, что нужно менять законы. Во-первых, заседатели должны отвечать за свои решения. Во-вторых, им надо запретить рассматривать дела в своём же городе, иначе объективного вердикта может и не быть, — заявил Лайфу юрист потерпевшей стороны Виктор Шафиков.

И Шафиков, и обвинитель-прокурор попытались оспорить этот приговор, указывая на многочисленные процессуальные нарушения. Например, непонятно, почему свидетели защиты давали разные показания на следственном этапе и в суде. Поначалу рассказывали, что после инцидента Атрощенко как ни в чём не бывало поехал веселиться в местный ночной клуб. Мать подозреваемого проговорилась, что стирала его футболку, из-за чего на ней могло не остаться следов крови покойного. Впоследствии от этих показаний свидетели защиты отказались.

Из материалов дела. © LIFE

По мнению адвоката, странно вели себя и председательствующие судьи — Раиса Коростелева и Елена Полякова. Якобы они отказали стороне обвинения в предоставлении присяжным заседателям копий медицинских карт. Ещё проигнорировали экспертизу следа обуви на майке покойного. А этот след, по мнению экспертов, вполне мог остаться от подошвы ботинок Игоря Атрощенко.

Как присяжные заседатели оправдали обвиняемого в жестоком убийстве. Видео © LIFE

Семья погибшего и адвокат добились пересмотра дела. Однако вновь проиграли.

— Мы подали жалобу в Брянский областной суд. Там отменили решение нижестоящей инстанции. Но присяжные заседатели Почепского суда, рассмотрев это дело во второй раз, вновь вынесли оправдательный вердикт. Мы снова подали апелляцию, но её отклонили. Будем жаловаться теперь в Верховный суд, — рассказал юрист Виктор Шафиков.

На данный момент подозреваемых в деле о гибели Петроченко нет. Сторона оправданного Игоря Атрощенко отказалась от комментариев.

Старая знакомая

Лайф изучил личности присяжных заседателей. Непонятно, по какому принципу их отбирали, но некоторые сразу же подпадают под жёсткий запрет на исполнение обязанностей присяжных заседателей. Например, двое из них замужем за ранее судимыми мужчинами. Это уже негативное отношение к силовикам и правосудию. Однако столь важная информация была скрыта от прокурора. На её основании гособвинители и потерпевшая сторона могли бы потребовать отвода этих заседателей.

Присяжный заседатель Людмила Анисимова. Фото © ОК

Больше всего вопросов возникает к беспристрастности присяжной Людмилы Анисимовой. Против её супруга четырежды возбуждали уголовные дела по статьям "Вандализм" и "Нарушение правил дорожного движения", но каждый раз суд прекращал их. А ещё Анисимова могла хорошо знать подсудимого Игоря Атрощенко. Она училась в одном классе с его братом. Данный факт также был скрыт.