В середине апреля 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа при загадочных обстоятельствах выпала из окна четвёртого этажа здания вуза во время ссоры со своим другом Муртузали Меджидовым. Девушку доставили в НИИ имени Склифосовского, однако спустя четыре дня она умерла.

Территориальное подразделение Следственного комитета первоначально возбудило уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Сначала Меджидов из категории обвиняемого перешёл в свидетели, затем расследование заглохло. К нему вернулись только в 2020 году, дело переквалифицировали на умышленное убийство, парня вновь задержали, ему предъявили обвинения. Сам Меджидов выбрал суд присяжных — и не прогадал. Хотя решение было очень странным: народные заседатели единогласно признали, что девушка выпала из окна аудитории и к этому причастен Меджидов. Однако на вопрос о его виновности пять присяжных ответили отрицательно.

Муртузали Меджидов. Фото © LIFE

В конце 2019 года Судебный департамент при Верховном суде России сообщил, что количество оправдательных приговоров в судах присяжных только растёт.

Убийство за кредит

В августе 2018 года присяжные Мосгорсуда оправдали Константина Саргисяна, обвиняемого в убийстве отца, матери и больного эпилепсией брата. Трагедия произошла в августе 2014 года в посёлке Марушкинское в Новой Москве. Семью забили топором в частном доме.

Следствие считало, что у молодого человека был серьёзный мотив для расправы: незадолго до трагедии он оформил на мать кредит на машину. К тому же Галина Саргисян застраховала свою жизнь в страховой компании, выгодоприобретателем в случае её смерти становился банк с последующим зачислением этой суммы в счёт погашения автокредита.

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Ещё одним мотивом могла стать квартира матери в Москве. По версии следователей, обвиняемый, не имевший собственного жилья, решился на убийство своей семьи, решив, что получит все активы.

В деле оказалось множество нестыковок, включая расхождения по времени совершённого убийства, отсутствие биологических следов на одежде и в квартире Константина, наличие чужих следов в доме. Это и спасло Саргисяна. Коллегия присяжных решила, что следствие не смогло доказать его вину, и вынесла оправдательный вердикт.

Воронежский поджигатель

В октябре 2019 года в Воронеже присяжные оправдали Андрея Калинина, которого обвиняли в убийстве человека с особой жестокостью. Сразу после оглашения вердикта его отпустили на свободу. До этого он два года провёл в СИЗО.

В Советском районе Воронежа в сентябре 2017 года загорелся гараж. Когда огонь потушили, нашли обугленное тело его 59-летнего владельца Александра Орлова. Выяснилось, что ещё живого человека подожгли горючим веществом, а гараж закрыли, чтобы тот не смог спастись.

Андрей Калинин. Фото © moe-online.ru

Калинин сначала признался в убийстве: дескать, жертва оскорбила его мать, после чего он толкнул его на стоявший в гараже диван, облил бензином и поджёг, — но позже от своих показаний отказался. Адвокат Калинина утверждал, что одежда подзащитного не пахла дымом и на ней отсутствовали следы грязи и борьбы.

Во время слушаний дела половина присяжных сочла вину Калинина доказанной. Остальные решили, что он не причастен к убийству. Согласно правилам, такое разделение мнений трактуется в пользу подсудимого, и судья был вынужден вынести оправдательный приговор.

Дело Щёлковской ОПГ

В 2017 году Московский областной суд в соответствии с вердиктом присяжных заседателей признал невиновным Александра Матусова, предполагаемого лидера Щёлковской ОПГ, известного как Басмач.

В конце 90-х — начале нулевых эта группировка получила репутацию одной из самых жестоких банд, действовавших в Московском регионе. По данным следствия, на счету "щёлковских" около 60 убийств, в том числе коммерсантов, конкурентов из криминального мира и участников своей группировки.

Александр Матусов, предполагаемый лидер Щёлковской ОПГ. Фото © ТАСС / AP

По версии следствия, в ноябре 1996 года у ресторана в посёлке Свердловский участниками ОПГ при участии Матусова было совершено нападение на четверых бизнесменов, во время которого трое из них были убиты, а четвёртый получил тяжёлые ранения и в последующем был "добит" в больнице.

Первое реальное уголовное дело в отношении банды удалось открыть в 2009 году. Начались многочисленные аресты, но Матусову удалось скрыться. Его задержали в июне 2014 года в Таиланде, после чего он был экстрадирован в Россию.

После долгого процесса в июле 2017 года суд присяжных счёл его вину недоказанной. На этом основании Мособлсуд вынес Матусову оправдательный приговор, бандита выпустили прямо из зала суда.

Дело "приморских партизан"

В 2014 году в Приморье судили так называемых приморских партизан: братьев Александра и Вадима Ковтуна, Владимира Илютикова, Максима Кириллова, Романа Савченко и Алексея Никитина.

Их судили сразу по нескольким эпизодам, включающим три убийства, три нападения на сотрудников правоохранительных органов, четыре разбойных нападения и бандитизм. Они также обвинялись в незаконном приобретении, хранении, ношении оружия и похищении документов, в умышленном уничтожении чужого имущества, в хищении оружия, в девяти кражах, а также в угоне автотранспорта.

Никитин и Ковтун из банды "приморских партизан". Фото © ТАСС / Михаил Метцель

За эти преступления Александра Ковтуна, Никитина и Илютикова приговорили к пожизненному заключению, Савченко — к 25 годам колонии, Кириллова — к 22 годам, а Вадима Ковтуна — к восьми годам и двум месяцам лишения свободы.

В июле 2016 года двое из них — Никитин и Ковтун — вышли на свободу. По одному из эпизодов — убийство четырёх человек в 2009 году — коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт, сочтя вину "партизан" недоказанной.