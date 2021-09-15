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В Красноярске ФСБ задержала двух вербовщиков в ряды террористов

Против них возбуждены уголовные дела, злоумышленники находятся под стражей.

15 сентября, 03:26

Архивное фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю задержали двух вербовщиков террористической организации "Катиба ат-таухид валь-джихад"*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю установлено, что двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в краевую столицу для проведения работы по распространению террористической идеологии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что они вербовали жителей Красноярска для участия в деструктивной деятельности. В отношении вербовщиков возбуждены уголовные дела, они заключены под стражу.

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Ранее ФСБ задержала в Туле сторонников террористической ячейки, вербовавших бойцов в Сирию.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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