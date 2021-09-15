В Красноярске ФСБ задержала двух вербовщиков в ряды террористов

Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю задержали двух вербовщиков террористической организации "Катиба ат-таухид валь-джихад"*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю установлено, что двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в краевую столицу для проведения работы по распространению террористической идеологии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что они вербовали жителей Красноярска для участия в деструктивной деятельности. В отношении вербовщиков возбуждены уголовные дела, они заключены под стражу.