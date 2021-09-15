В США вслед за ФРГ назвали три препятствия для работы "Северного потока – 2"
В частности, оператору газопровода предстоит провести технические работы, которые могут занять до трёх месяцев, отметила обозреватель издания Politico Америка Эрнандез.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Для того чтобы запустить газопровод "Северный поток – 2", необходимо преодолеть три "препятствия". Их перечислила обозреватель Америка Эрнандез в статье для издания Politico.
По словам автора материала, строительство трубопровода уже завершено, однако его оператору предстоит провести технические работы, которые, по мнению Эрнандез, могут занять до трёх месяцев.
"Сейчас необходимо очистить морские участки газопровода, после чего проверить на наличие протечек и других потенциальных проблем", — поведала обозреватель.
Она также уточнила, что "Северный поток – 2" должен получить сертификат безопасности от независимой и признанной международным сообществом организации. При этом в интервью изданию сенатор-республиканец Джеймс Риш заявил, что любая иностранная компания, которая будет участвовать в проверке трубопровода, попадёт под санкции США.
Кроме того, подтвердить соответствие газопровода европейским требованиям должно Федеральное сетевое агентство Германии (BNA). Эрнандез подчеркнула, что немецкий регулятор может выдать временное разрешение, если посчитает, что высокие цены на газ и низкий уровень запасов в хранилищах угрожают энергетической безопасности ФРГ в преддверии зимы.
Ранее немецкий журналист Флориан Гюсген в материале для газеты Wirtschaftswoche также обозначил три препятствия для запуска "Северного потока – 2". По его мнению, это процесс сертификации газопровода, директива Евросоюза и предстоящие выборы в ФРГ.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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