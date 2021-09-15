В США вслед за ФРГ назвали три препятствия для работы "Северного потока – 2"

Для того чтобы запустить газопровод "Северный поток – 2", необходимо преодолеть три "препятствия". Их перечислила обозреватель Америка Эрнандез в статье для издания Politico.

По словам автора материала, строительство трубопровода уже завершено, однако его оператору предстоит провести технические работы, которые, по мнению Эрнандез, могут занять до трёх месяцев.

"Сейчас необходимо очистить морские участки газопровода, после чего проверить на наличие протечек и других потенциальных проблем", — поведала обозреватель.

Она также уточнила, что "Северный поток – 2" должен получить сертификат безопасности от независимой и признанной международным сообществом организации. При этом в интервью изданию сенатор-республиканец Джеймс Риш заявил, что любая иностранная компания, которая будет участвовать в проверке трубопровода, попадёт под санкции США.

Кроме того, подтвердить соответствие газопровода европейским требованиям должно Федеральное сетевое агентство Германии (BNA). Эрнандез подчеркнула, что немецкий регулятор может выдать временное разрешение, если посчитает, что высокие цены на газ и низкий уровень запасов в хранилищах угрожают энергетической безопасности ФРГ в преддверии зимы.