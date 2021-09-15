Банки в России расширили возможность уходить в минус по картам

Кредиторы резко увеличили средний лимит по картам с овердрафтом — сумму, которую можно потратить при нехватке собственных средств. Об этом пишет РБК со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

Отмечается, что в августе средний лимит овердрафта достиг максимума за три года — 48,9 тыс. руб. За отчётный месяц показатель вырос на 18,7%. Также в августе кредиторы одобрили 21,9 тыс. карт с опцией ухода в минус, совокупный лимит по ним превысил 1 млрд руб., что на 17,5% больше, чем в июле.

По словам экспертов, рынок овердрафтных карт фактически восстанавливается после сокращения в прошлом году — по мере улучшения операционной среды банки могли несколько ослабить риск политики в отношении данного продукта. При этом специалисты напоминают, что дебетовые карты с овердрафтом не являются полным аналогом кредитных карт и в большинстве случаев представляют для банков гораздо менее рискованный продукт.