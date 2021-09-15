Подозрительные платежи: 8 причин, по которым вашу карту теперь могут заблокировать После рекомендаций ЦБ банки усилили контроль за операциями по счетам физических лиц. Какие бытовые ситуации могут вызвать подозрение? 14 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Центробанк опять активизирует борьбу с мошенническими схемами по теневому обороту денежных средств под видом перечислений денег от одного физлица другому. На этом фоне регулятор выпустил новые рекомендации (№ 16-МР от 6 сентября 2021 года) о том, при каких обстоятельствах банки могут блокировать карты и счета физических лиц. В теории указанные в послании ЦБ меры должны прикрыть последние лазейки для вывода незаконных средств, но на практике велика вероятность, что новая концепция банковского контроля ударит вообще по всем гражданам РФ. При этом ещё и до новых рекомендаций ЦБ банки и так мониторили переводы между счетами и требовали объяснений по поводу снятия крупных сумм наличных через несколько банкоматов или в случае регулярных зачислений на счёт одинаковых сумм, помимо зарплаты. Однако теперь банковские системы, скорее всего, будут донастроены на автоматическую фиксацию и других моментов, которые нередко возникают в жизни простых россиян.

Всего в своей "методичке" ведомство Эльвиры Набиуллиной обозначило восемь признаков, при наличии двух из которых банк может заблокировать счёт и потребовать от его владельца ответить на ряд вопросов.

Много контрагентов

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В документе ЦБ обозначено, что если у владельца карты число плательщиков и (или) получателей средств более десяти в день или более пятидесяти в месяц, то такой пользователь должен быть на контроле. Можно предположить, что данный пункт внесён в методические указания с целью взять на прицел не неких террористов, а интернет-магазины и всех остальных, кто предлагает перевести деньги на карту физического лица для оплаты товаров или услуг. Однако в эту же категорию вполне могут попасть и те, кто собрал деньги на подарок коллеге или, например, на оплату школьной экскурсии.

Большое число операций по счёту

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В данном пункте регулятор видит признак возможного теневого оборота, если в течение дня по счёту было совершено 30 и более любых действий, включая зачисление, списание, снятие наличных или увеличение/уменьшение остатка денежных средств. Понятно, что опять же, скорее всего, этот контрольный маркер направлен на выявление "серых" продавцов товаров на таких ресурсах, как Avito или "Юла", но как быть тем, кто, например, работая курьером, развёз заказ 15 клиентам и 30 раз приложил свою банковскую карту к турникету для прохода в метро, да ещё и купил себе что-либо на обед по этой карте. Он тоже попадет в чёрные списки ЦБ и Росфинмониторинга как террорист и обнальщик?

Больше ста тысяч не переводить

Теперь, согласно методике ЦБ, подозрительным является оборот между физлицами на сумму более ста тысяч рублей в день и более одного миллиона рублей в месяц. То есть если обычный человек, получив зарплату, перевёл со своей карты некоторую часть родителям, а некоторую — жене, а ещё в тот же день получил возврат долга от коллеги, то он потенциально тоже должен быть готов к блокировке? Но зачем же тогда подконтрольная Центробанку компания "Национальные платёжные системы" (НСПК), выступающая оператором по карте "Мир", устанавливает бескомиссионный лимит разового перевода до 140 тысяч рублей? Или это какая-то другая хитрая ловушка от ЦБ?

Интервал между операциями

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Если между зачислением денежных средств и списанием по тому же счёту прошло менее одной минуты, то это подозрительно — так отмечено в методичке. Скорее всего, данный пункт предполагает выявление неких промежуточных счетов, которые работают в автоматическом режиме и используются злоумышленниками, чтобы замести следы. Но значительное количество людей регулярно осуществляет похожие операции. Например, получен перевод и часть денег тут же списана на накопительный счёт или свою же виртуальную карту. То есть теперь торопиться с такими действиями не стоит, а надо выждать хотя бы пару минут — иначе при наличии других пунктов из списка можно схлопотать блокировку счёта.

12 часов

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Данный пункт вообще малопонятен, ведь, согласно мнению ЦБ, подозрительной является ситуация, когда в течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по зачислению и (или) списанию денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка электронных денежных средств), то есть это обычная практика движения средств на значительном количестве карточных счетов россиян. Формально даже две операции по списанию или зачислению на счёт в указанный промежуток времени уже могут считаться подозрительными. Само собой, ни один банк не будет заниматься блокировкой счёта клиента по такому странному основанию, но если блокировка состоялась по другому поводу, то в числе прочего сослаться на рекомендацию подобного рода, исходящую от регулятора, кредитная организация вправе.

Средний остаток

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ЦБ считает, что если в течение недели средний остаток денег на счёте на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объёма операций, то это тоже признак возможных противоправных действий. Наверное, регулятор хотел таким образом заострить внимание банков на неких "транзитных" счетах обнальщиков, но как быть с теми добропорядочными гражданами, которые воспользовались легальными банковскими шаблонами, которые рекомендуют кредитные организации в своих приложениях? Ведь не секрет, что у многих россиян бывает на руках не одна, а две, три и даже четыре карты и если в их опциях выставлен автотранзит, например с накопительным счётом или со счётом кредитной карты, то на других на конец дня вполне может быть ноль.

Оплата связи, услуг ЖКХ и других

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Регулятор относит к подозрительным ситуацию, если по карте нет списаний для обеспечения жизнедеятельности (например, оплаты коммунальных услуг, услуг связи и т.д.). Но как быть тем россиянам, которые специально для целей контроля своих бытовых и коммунальных расходов пользуются оплатой с отдельной карты или вообще предпочитают оплачивать такие расходы исключительно наличными? То есть теперь, чтобы избежать возможных вопросов, надо с каждой карты, которая имеется в наличии, хотя бы раз в месяц делать платежи, подтверждающие расходы "на жизнедеятельность"?

Удалённый доступ

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Помимо всего прочего под подозрение подпадают все операции, выполненные с одного устройства, но разными клиентами-физлицами с целью удалённого доступа к услугам банков. То есть теперь с одного телефона нельзя отправлять переводы для своих нужд и, например, по просьбе родителей. Банк может это отнести к тем самым операциям, при которых надо блокировать счёт.

— Скорее всего, вслед за такими "жёсткими" рекомендациями ЦБ выпустит отдельный документ с регламентом по каждой указанной им ситуации, иначе банки из коммерческих структур, целью которых является зарабатывание денег, должны будут превратиться в некую систему финконтроля, а это им невыгодно, — считает начальник аналитического отдела компании "Риком-траст" Олег Абелев. — Конечно, большинство кредитных учреждений будут использовать указания ЦБ, но только так, чтобы не отпугнуть клиентов. Ведь для банков, да и для государства в целом, очень нежелательно, чтобы граждане, получив зарплату, сразу снимали её в виде наличных.

С этим мнением согласен и руководитель службы внутреннего контроля одного из крупных российских банков.

— Пока рекомендации регулятора рассматриваются в банковском сообществе через призму контроля за ситуацией, когда средства платежа оформляются на подставных физлиц либо если операции по счетам проводятся в некой параллели сразу в нескольких банках. Вести контроль за всеми клиентами, даже если некоторые их операции и подпадают под признаки, указанные в методике ЦБ, просто нет технической возможности, — рассказал он.

Кстати, сам Центробанк помимо методических рекомендаций ранее подготовил ещё и ряд писем, касающихся контроля за клиентами – физическими лицами и операциями, которые они выполняют. В частности, ЦБ рекомендует тем банкам, которые имеют свои сервисы для перевода денег между физлицами, сделать следующее: ввести протоколы обмена данными, предусматривающие дополнительную аутентификацию пользователей (это плюсом к паролям, CVV, CVC, CVP и СМС-подтверждениям; вероятно, речь идёт об использовании биометрических данных); исключить роботизированное заполнение платёжных инструкций в онлайн-сервисах (то есть банки должны задуматься об исключении рекламируемых ими платёжных шаблонов), а также отслеживать в Сети случаи неправомерного упоминания и использования сервисов от имени банка (для этого банки очень активно мониторят социальные сети и доступные им мессенджеры).

То есть, чтобы в один "прекрасный" момент россиянину не столкнуться с отказом в проведении операций или того хуже — с блокировкой счёта, теперь следует при каждом зачислении, а также при выполнении платежа или перевода оценивать своё даже вполне безобидное действие с точки зрения банковского контроля. А это значит, что для собственного спокойствия лучше проверить свои привычные схемы управления счетами и избавиться от тех карт, которые используются от случая к случаю.

Авторы Максим Греков