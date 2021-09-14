Озвучьте риски: Как наказать банк за скрытую информацию О чём теперь обязаны информировать своих клиентов банки, страховые компании и прочие финансовые организации — разбирался Лайф. 13 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Госчиновники и банкиры очень часто заявляют, что финансовая грамотность россиян находится на низком уровне — и поэтому большинство проблем, которые испытывают граждане в сфере финансов, возникают из-за того, что, мол, россияне распоряжаются своими личными и заёмными средствами, не осознавая всех рисков от производимых операций. Очевидно, что теперь ситуация должна перемениться к лучшему, ведь с 10 сентября в силу вступили поправки сразу в несколько законодательных актов, и смысл новаций как раз в защите прав физических лиц. Речь идёт о новых редакциях сразу трёх законов: № 395-I "О банках и банковской деятельности", № 4015-I "Об организации страхового дела в РФ" и № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Теперь все финансовые организации обязаны предоставлять потребителям их услуг полную и достоверную информацию о всех совершаемых операциях. То есть теперь, если физлицо заключает договор, то в нём должны быть указаны все возможные риски, связанные с исполнением данного соглашения обеими сторонами, и указанная информация должна предоставляться в письменной форме на бумажном носителе или в электронном виде.

Банкирам придётся объяснять

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— Данные новации несколько усложняют процедуру продажи банковских продуктов, — считает руководитель Департамента обслуживания частных клиентов одного из крупных российских банков. — Ведь теперь недостаточно просто получить подпись клиента в договоре, а потребуется ещё отдельно зафиксировать согласие с возможными рисками продукта. Такая ситуация, скорее всего, повлияет на привлечение средств граждан в депозиты с инвестиционной составляющей и, возможно, изменит баланс кредитных продуктов с большим перевесом в сторону обычных потребительских кредитов, которые более понятны и поэтому кажутся менее рискованными, чем, например, карты рассрочек.

В ситуациях с депозитами, вероятно, пострадают те банковские предложения, которые показывают высокую ставку за счёт возможной инвестиционной прибыли. Особенность таких программ в том, что одна часть средств вкладчика размещается на обычном депозите, а другая в ценные бумаги, драгметаллы и пр. Проблема в том, что инвестиционный доход ничем не гарантирован, и вполне возможна ситуация, когда россиянин, вложившись в такой "сложный" депозит, получит или доход ниже, чем в других банках, или вообще — только ту самую сумму, которую он принёс при заключении договора. Очевидно, что значительная часть россиян выберет пусть меньший, но гарантированный доход. Похожая история и с кредитами. Одно дело, когда заёмщик понимает, сколько денег он взял у банка и сколько должен вернуть, и совсем другая ситуация, когда сумма возврата зависит от ряда небанковских факторов (например, от достижений "уровней" пользователя или того, на какие виды товаров или услуги были потрачены заёмные средства). Для многих граждан ситуация, когда для того, чтобы минимизировать расходы по кредиту, нужно выполнять какие-то дополнительные условия, является проблемой. Если на этапе выдачи кредитных средств они будут чётко представлять себе всю "схему", то, скорее всего, просто выберут другой более понятный продукт.

При страховании доход не гарантирован

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— Страховые компании так же, как и банки, скорее всего, получат снижение продаж тех своих продуктов, которые ими позиционируются как возможность не только получить выплату при наступлении страхового случая, но и заработать, — пояснил Глеб Задоя — ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн". — В период пандемии популярность таких страховок и так упала, ведь у граждан сократилось количество свободных средств, которые они могли потратить на инвестиции, а теперь, с введением поправок в законодательство, страховщики обязаны будут рассказать своим потенциальным покупателям, что никакой доход для подобных вложений эти компании гарантировать не могут. И более того, граждане — владельцы таких страховок — имеют риски вообще свои вложения потерять.

Действительно, теперь продавцы страховых полисов инвестиционного страхования жизни (ИЖС) обязаны указать, что предлагаемый ими продукт не гарантирован системой страхования вкладов. То есть, если страховщик обанкротится, государство вложения не вернёт. Но, даже если страховая компания вполне успешна, в отличие от классических банковских вкладов, доход по ИСЖ непредсказуем. Например, согласно данным Центробанка, те граждане, у которых срок подобных договоров закончился в I квартале 2019 года, в среднем от своих вложений получили менее 3% годовых (по обычным вкладам средняя ставка была в районе 7% годовых). И самое неприятное, в чём придётся признаться страховщикам, — договор ИЖС расторгнуть без потерь можно только в течение первых двух недель с момента его заключения, но это при условии, если не наступил страховой случай. Да и в банках по депозиту при досрочном расторжении могут не выплатить проценты, но первоначально внесённую сумму вернут полностью. А вот при расторжении ИЖС возвращают только некую выкупную сумму, то есть часть денег или вообще ничего. И как раз об этом теперь должен быть уведомлен приобретатель такого продукта.

Закон исполнять придётся

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А ещё согласно вступившему в силу законодательству обязанности по информированию должны выполнять все те, кто заключает с физическими лицами договор о брокерском обслуживании; договор доверительного управления; договор об инвестиционном консультировании; пенсионный договор; договор передачи личных сбережений; договор займа с микрофинансовой организацией или потребительским кооперативом либо сделки по возмездному отчуждению ценных бумаг или являющиеся производными финансовыми инструментами. Кстати, Центробанк уже выпускал рекомендации банкам и брокерам воздержаться от продажи населению сложных финансовых продуктов хотя бы до конца 2021 года, когда должна полноценно заработать специальная процедура, позволяющая тестировать неквалифицированных инвесторов на знание рисков. Но, так как прошлые рекомендации возымели слабое действие, вступившие в силу поправки в законодательство подразумевают за неисполнение обязательств по информированию санкцию в виде штрафа до 0,1% от уставного капитала за каждый случай либо в виде отзыва лицензии (статья 74 закона "О Центральном банке Российской Федерации").

Авторы Максим Греков