ЦБ придумал, как бороться с назойливой рекламой от банков Реклама банков стала настолько навязчивой, что попала в поле зрения регуляторов. Как теперь финансисты должны оформлять согласие на рекламу и что им грозит за нарушение. 12 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Центральный банк России совместно с Федеральной антимонопольной службой выпустил письменные рекомендации, адресованные банкам, микрофинансовым организациям, кредитным и сельскохозяйственным кооперативам, а также ломбардам. В этом документе (письмо ЦБ № ИН-06-59/70, письмо ФАС России № АК/75514/21) надзорные ведомства сделали акцент на том, что, согласно закону о рекламе, распространение информации рекламного характера по сетям электросвязи — телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной — допускается только при условии предварительного согласия абонента. И вот с этим согласием как раз не всегда всё однозначно. Чтобы избежать конфликтов, возникающих из различий в понимании наличия или отсутствия факта согласия, кредиторам рекомендуется оформлять отдельный документ, дающий право присылать рекламные сообщения. В данном документе должен быть указан срок действия разрешения и не должно содержаться условия о его автоматическом продлении.

Сама форма документа может быть как в виде приложения к конкретному договору, так и в виде отдельной формы на сайте кредитующей компании. ЦБ отметил, что на сегодняшний день существует практика, когда формальное согласие на получение рекламы просто прописывается в одном из пунктов договора, который заключают между собой компания и клиент по поводу условий предоставления кредита, или иного документа, сопутствующего выдаче кредитных средств, при этом заёмщику не предоставляется право отказаться от дачи согласия на получение рекламы. Такая ситуация, по мнению регулятора, нарушает закон. Более того, даже если гражданин совсем откажется от получения информации рекламного характера, это не может быть основанием для отказа в выдаче кредита.

Первая реакция банков на рекомендации ЦБ и ФАС ожидаемо сдержанная.

— За последние два-три года большинство россиян становятся клиентами того банка, на карту которого они получают зарплату, а если они меняют работу, то, как правило, меняют и банк. Противодействовать такому перетоку — основная сверхзадача клиентских подразделений каждого кредитного учреждения, и для этого используются все законные методы, включая различного рода рекламные рассылки, — на условиях анонимности пояснила Лайфу руководитель департамента клиентского обслуживания одного из крупнейших банков России. — По сути, сейчас между банками происходит нешуточная конкуренция за каждого платёжеспособного клиента, и возможность напоминать таким клиентам о своих услугах и продуктах — один из главных элементов этой борьбы. Так как письмо ЦБ носит рекомендательный характер, его, конечно, примут к сведению, но только как пожелание, а серьёзно переделывать технологические процессы и внутреннюю документацию банки пока торопиться не будут, хотя в случае жалоб осуществлять рекламное воздействие на жалобщиков, скорее всего, прекратят, — считает она.

И действительно, если присмотреться к цифрам, то становится заметно, что банки вкладывают нешуточные средства в борьбу реклам. Согласно официальной отчётности, расходы группы Сбербанк на маркетинг и рекламу в первом квартале нынешнего года достигли 2,1 млрд рублей. В тот же период прошлого года расходы на аналогичные цели самой заметной кредитной организации нашей страны составляли 1,1 млрд рублей. Траты такого же порядка на рекламно-маркетинговые цели в этом году делал и ВТБ (за первый и второй кварталы — 4 млрд рублей).

— Конечно, банки просто так не откажутся от навязывания своей рекламы, но совместное заявление ЦБ и ФАС всё-таки может принести пользу, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Теперь у граждан, которых заваливают банковской рекламой без их согласия, появилась возможность более эффективно бороться с этим потоком. Ведь ФАС — одна из структур, которая вполне может применить реальные санкции к банкам, выпустив соответствующее письмо, она декларирует свою вовлечённость в процесс контроля за "рекламными атаками". Теперь в ответ на жалобы граждан ФАС уже не сможет просто присылать отписки о том, что это сфера регулирования другого ведомства.

Правильные жалобы

В соответствии со своими задачами Федеральная антимонопольная служба обязана пресекать нарушения в сфере рекламы. При этом полномочия ведомства состоят не только в расследовании нарушений закона, но и в возможности налагать на нарушителей штраф до 500 тысяч рублей за каждый установленный факт.

Однако, чтобы ФАС начала проверку, потребуется письменное обращение, кстати, подать его можно на официальном сайте ведомства или через портал "Госуслуги". В своём обращении нужно не забыть указать, что действия заваливающей вас рекламным спамом кредитной организации противоречат рекомендациям ФАС.

А если же какой-то банк или микрофинансовая организация навязывают вам свою рекламу по телефону, обращение стоит подавать своему сотовому оператору (так проблема решится быстрее). В жалобе лучше заявить об отзыве согласия на обработку вашей персональной информации и об отказе получать на свой мобильный телефон рекламные сообщения (это на случай, если вы всё-таки где-то поставили галочку о согласии). Укажите, откуда приходят нежелательные звонки и СМС-сообщения. И тогда оператор согласно закону обязан бесплатно прекратить рассылку СМС-сообщений или заблокировать звонки с абонентского номера, указанного в обращении.

Авторы Максим Греков