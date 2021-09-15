Участники саммита "Крымская платформа" сговорились преследовать в своих странах людей, имеющих отношение к воссоединению полуострова с Россией. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов.

"По имеющейся у нас информации, в кулуарах "Крымской платформы" представители стран Прибалтики, Чехии, Польши и скандинавы действительно сговорились начинать преследовать тех русских, которые участвовали в событиях "Крымской весны", ознаменовавшейся воссоединением полуострова с Россией", — приводит слова Молохова РИА "Новости".

Представитель Крыма добавил, что причиной для начала преследования является нахождение в списках украинского сайта "Миротворец".

Саммит "Крымская платформа" состоялся в Киеве 23 августа, в нём участвовало более 40 стран. По итогам была принята декларация, в которой Москву обвинили в "нарушении прав человека". Мероприятие вызвало массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров ещё до форума назвал его очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.