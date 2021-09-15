Эксперт считает, что не стоит серьёзно относиться к статье Lancet о бесполезности ревакцинации

В настоящее время недостаточно данных, чтобы с уверенностью говорить о том, что ревакцинация от коронавируса вызывает сбой в иммунной системе организма и такие заболевания, как синдром Гийена — Барре (когда иммунная система человека поражает собственные периферические нервы). Об этом заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, комментируя публикацию в журнале Lancet.

"Не считаю, что такого рода информация появилась в рамках доказательной медицины. Данные сведения нуждаются в проверке. Есть мнение о том, что ревакцинация полезна, есть мнение о том, что вакцина действует около года и отсутствие антител ни о чём не говорит: важна клеточная память, формирование обученных B-лимфоцитов, которые в любой момент сформируют нужные антитела", — пояснила Попович в беседе с РБК, подчеркнув, что к публикациям о вреде ревакцинации вряд ли стоит относиться серьёзно.