Эксперт считает, что не стоит серьёзно относиться к статье Lancet о бесполезности ревакцинации
По мнению Ларисы Попович, такого рода информация появилась не в рамках доказательной медицины.
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В настоящее время недостаточно данных, чтобы с уверенностью говорить о том, что ревакцинация от коронавируса вызывает сбой в иммунной системе организма и такие заболевания, как синдром Гийена — Барре (когда иммунная система человека поражает собственные периферические нервы). Об этом заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, комментируя публикацию в журнале Lancet.
"Не считаю, что такого рода информация появилась в рамках доказательной медицины. Данные сведения нуждаются в проверке. Есть мнение о том, что ревакцинация полезна, есть мнение о том, что вакцина действует около года и отсутствие антител ни о чём не говорит: важна клеточная память, формирование обученных B-лимфоцитов, которые в любой момент сформируют нужные антитела", — пояснила Попович в беседе с РБК, подчеркнув, что к публикациям о вреде ревакцинации вряд ли стоит относиться серьёзно.
Эксперт напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проводить ревакцинацию, пока население всех стран не получит хотя бы по одной дозе вакцины, потому что кому-то препарата может не хватить, а вирус тем временем мутирует.
Ранее вирусолог Максим Скулачев заявил о "моральной дилемме" из-за призыва ВОЗ запретить ревакцинацию.
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