5 российских звёзд, которые нашли в себе смелость рассказать о сексуальном насилии в их детстве 14 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил / Новодережкин Антон / Виноградов Сергей /

Сексуальному насилию подвергается кошмарное количество детей. Говорят, что в России не принято признаваться в таком. Мол, это в США "митушек" все поддерживают, а у нас "ты себе только хуже сделаешь". Тем не менее находятся те, кто понимает, что такая откровенность может кого-то спасти. А значит, к чёрту эту репутацию. Публичных примеров у нас немного, но мы все понимаем, что их на самом деле гораздо больше.

Лена Катина

Одна из солисток группы t.A.T.u Лена Катина также сделала признание для того, чтобы помочь другим детям, которые сталкивались с педофилами. На неё извращенец напал в подъезде, когда она возвращалась домой. Мужчина завёл её на лестничную клетку, раздел и заставил трогать свой половой орган. Подонок не стал насиловать ребёнка, но для девочки этот эпизод стал переломным. Она ещё долго не понимала, что произошло, а позже потратила очень много времени и сил на проработку этих воспоминаний с психологом. Педофила так и не поймали, хотя мама Лены вызвала полицейских и они составили фоторобот. Это лицо она запомнила на всю жизнь.

Мне было 11 лет. Я до сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это было ужасно мерзко... Он сказал снять штаны, я сняла. Было видно, что он тоже испуган, мне повезло, он не стал насиловать меня. Это был больной человек... Он себя удовлетворил сам, и всё. Вывел меня обратно к лифтам и уехал. Дома я зашла в ванную и долго мылась. Я ревела и чувствовала себя грязной. Сейчас я говорю об этом без слёз, потому что долго работала над этим с мамой и психологом Лена Катина Экс-солистка группы t.A.T.u

Маша Малиновская

Фото © ТАСС / Виноградов Сергей

Машу Малиновскую изнасиловали, когда она с подругой возвращалась домой. Их затащили в машину, увезли в лес и лишили девственности. Ответной реакцией психики на шок была попытка стереть этот эпизод из памяти. Она не рассказала родителям и вскрыла эту боль только недавно.

Я пережила сексуальное насилие в детстве. И это был мой первый сексуальный опыт, я не сделала ничего, чтобы спровоцировать насильника. Я просто возвращалась домой из школы со своей одноклассницей, когда нас затащили в машину и отвезли в лес. Никаких эмоций. Будто сработал защитный механизм, и из памяти начисто стёрлись все переживания Маша Малиновская Телеведущая

Елена Проклова

Фото © ТАСС / Виноградов Сергей

Актриса Елена Проклова не стала называть имя актёра, который подверг её сексуальному насилию, заявив, что он слишком известен и она не хочет портить жизнь его семье. Но для неё самой эти эпизоды стали травмой на всю жизнь. Она призналась в этом только в 67 лет. То есть полвека человек жил с этим грузом и не позволял никому заглянуть в свою душу.

Мне было 15 лет. После съёмок увёз в лес и попросил читать басню. Потом он обошёл меня сзади и взял за грудь. Клал мне руки между ног. Я должна была трогать его член, который я ненавидела просто... Мне хотелось убежать, а он раздевал меня. Заставлял лежать голую рядом, сам себя удовлетворял Елена Проклова Актриса

Стас Костюшкин

Стас Костюшкин — пока единственный из российских знаменитостей мужского пола, признавшийся в том, что в детстве над ним надругались. Это был случайный встречный — просто парень, который был старше и который поспорил со сверстниками, что сделает то, что сделал. Костюшкин рассказал об этом в ущерб собственной репутации, но с надеждой на то, что своим признанием он откроет возможность для других жертв, которые до сих пор боятся рассказать о чём-то подобном. А значит, очень многие мерзавцы остаются безнаказанными. Насильника Стаса, кстати, нашли. Вернее, он сам на исходе жизни решил покаяться.

Я не понимал вообще, что это, зачем это происходит и что это такое. Мне восемь лет... И пахло табаком, вот этот запах — в кармане, видимо, привкус... И мне 48 лет, а я это не забыл, я так хорошо это помню... Стас Костюшкин Певец

Алёна Водонаева

Фото © ТАСС / Геодакян Артем

Именно пример солиста группы "Чай вдвоём" побудил Водонаеву сделать своё признание. Её изнасиловали, когда она ещё училась в школе. Это произошло, когда она ехала в копировальный центр, чтобы напечатать фотографии. Насильник не вызвал у Алёны подозрений, так как выглядел весьма импозантно — был в костюме, за рулём хорошей машины. Этой грязью она также никогда и ни с кем не делилась, но сейчас уверена, что её боль может спасти или помочь другим девчонкам, которые по глупости оказались жертвами таких же подонков.

Мне было 14 лет. Я стояла на остановке, и ко мне подошёл мужчина. Он был хорошо одет, высокий, стройный, вежливый. Предложил подвезти, и я согласилась. Он остановил машину возле какого-то дома, и я поняла, что лучше сейчас повести себя тихо и правильно и сделать всё, что он скажет, чтобы вернуться домой живой. Он меня раздел, занялся со мной оральным сексом и потом лишил меня девственности Алёна Водонаева Телеведущая

Авторы Василий Климов