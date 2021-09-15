Сегодня в РФ опубликуют имена первых 500 победителей лотереи среди привитых от ковида
Всего будет определена тысяча счастливчиков, которые получат по 100 тысяч рублей. Итоги второго этапа станут известны в середине октября.
Фото © Telegram / Правительство России
В России подведены итоги первого розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Номера сертификатов тех, кто вошёл в число 500 победителей, можно будет узнать на официальном сайте проекта "Бонус за здоровье".
"За период проведения лотереи (в два этапа) из списка всех участников компьютер, используя алгоритм случайной выборки, дважды определяет победителей. Всего будет определена одна тысяча победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей", — отмечается на сайте Правительства России.
Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов. Информация о призе будет доступна в личном кабинете гражданина на едином портале государственных и муниципальных услуг. Пользователи мобильного приложения портала получат push-уведомления о выигрыше. Денежные средства поступят победителям на карты "Мир" автоматически.
Ранее было названо имя победителя розыгрыша первой квартиры среди привитых от коронавируса в Подмосковье. Обладателем трёшки в серпуховском ЖК "Новая Пролетарка" стал россиянин, чей номер по частям собирали в ходе нескольких розыгрышей.
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