Сегодня в РФ опубликуют имена первых 500 победителей лотереи среди привитых от ковида

В России подведены итоги первого розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Номера сертификатов тех, кто вошёл в число 500 победителей, можно будет узнать на официальном сайте проекта "Бонус за здоровье".

"За период проведения лотереи (в два этапа) из списка всех участников компьютер, используя алгоритм случайной выборки, дважды определяет победителей. Всего будет определена одна тысяча победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей", — отмечается на сайте Правительства России.

Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов. Информация о призе будет доступна в личном кабинете гражданина на едином портале государственных и муниципальных услуг. Пользователи мобильного приложения портала получат push-уведомления о выигрыше. Денежные средства поступят победителям на карты "Мир" автоматически.