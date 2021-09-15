Украина взяла за правило постоянно что-нибудь клянчить у Запада. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, назвав Киев "просителем с вытянутой рукой".

"Конечно, наши украинские друзья постоянно пытаются эту тему вывести на уровень истерики. Это у них привычка. Это вошло в правило у них — что-нибудь обязательно клянчить у Запада", — сказал Лавров.

В качестве примера министр напомнил, что Украина неоднократно требовала компенсацию в случае ввода в эксплуатацию "Северный поток – 2", а также предлагала Западу наказывать Россию в том случае, если Москва будет ограничивать транзит газа по магистрали. Кроме того, Лавров напомнил о требованиях Незалежной принять их в НАТО и Евросоюз. Он считает, что Киеву следует иметь достоинство и не забывать, что украинский народ с богатой историей заслуживает, чтобы быть созидателем, "а не просителем с постоянно вытянутой рукой".

Глава МИД отметил, что Россия готова вести диалог со всеми странами Евросоюза. Однако министр не исключил, что некоторые агрессивно настроенные против РФ государства попытаются навязать свою позицию и точку зрения по "Северному потоку – 2" другим.