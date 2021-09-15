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"Проситель с вытянутой рукой": Лавров призвал Киев иметь достоинство и перестать постоянно что-то "клянчить"

Он напомнил, что Незалежная постоянно чего-то требует: включить их в НАТО и Евросоюз, вводить всяческие санкции против России.

15 сентября, 07:38
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Украина взяла за правило постоянно что-нибудь клянчить у Запада. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, назвав Киев "просителем с вытянутой рукой".

"Конечно, наши украинские друзья постоянно пытаются эту тему вывести на уровень истерики. Это у них привычка. Это вошло в правило у них — что-нибудь обязательно клянчить у Запада", — сказал Лавров.

В качестве примера министр напомнил, что Украина неоднократно требовала компенсацию в случае ввода в эксплуатацию "Северный поток – 2", а также предлагала Западу наказывать Россию в том случае, если Москва будет ограничивать транзит газа по магистрали. Кроме того, Лавров напомнил о требованиях Незалежной принять их в НАТО и Евросоюз. Он считает, что Киеву следует иметь достоинство и не забывать, что украинский народ с богатой историей заслуживает, чтобы быть созидателем, "а не просителем с постоянно вытянутой рукой".

Глава "Нафтогаза Украины" заявил, что "Северному потоку – 2" не разрешат работать

Глава "Нафтогаза Украины" заявил, что "Северному потоку – 2" не разрешат работать

Глава МИД отметил, что Россия готова вести диалог со всеми странами Евросоюза. Однако министр не исключил, что некоторые агрессивно настроенные против РФ государства попытаются навязать свою позицию и точку зрения по "Северному потоку – 2" другим.

"Мы будем общаться с теми [в Евросоюзе], кто к этому готов. Но, если этой логике следовать, если её проанализировать, что никто не должен сам решать свои дела с Россией, а только через Евросоюз, это может быть намёк на то, что в Брюсселе кое-кто хочет навязать линию этого агрессивного меньшинства по отношению к "Северному потоку – 2" всем остальным", — сказал он.

Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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