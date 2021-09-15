"Проситель с вытянутой рукой": Лавров призвал Киев иметь достоинство и перестать постоянно что-то "клянчить"
Он напомнил, что Незалежная постоянно чего-то требует: включить их в НАТО и Евросоюз, вводить всяческие санкции против России.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Украина взяла за правило постоянно что-нибудь клянчить у Запада. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, назвав Киев "просителем с вытянутой рукой".
"Конечно, наши украинские друзья постоянно пытаются эту тему вывести на уровень истерики. Это у них привычка. Это вошло в правило у них — что-нибудь обязательно клянчить у Запада", — сказал Лавров.
В качестве примера министр напомнил, что Украина неоднократно требовала компенсацию в случае ввода в эксплуатацию "Северный поток – 2", а также предлагала Западу наказывать Россию в том случае, если Москва будет ограничивать транзит газа по магистрали. Кроме того, Лавров напомнил о требованиях Незалежной принять их в НАТО и Евросоюз. Он считает, что Киеву следует иметь достоинство и не забывать, что украинский народ с богатой историей заслуживает, чтобы быть созидателем, "а не просителем с постоянно вытянутой рукой".
Глава МИД отметил, что Россия готова вести диалог со всеми странами Евросоюза. Однако министр не исключил, что некоторые агрессивно настроенные против РФ государства попытаются навязать свою позицию и точку зрения по "Северному потоку – 2" другим.
"Мы будем общаться с теми [в Евросоюзе], кто к этому готов. Но, если этой логике следовать, если её проанализировать, что никто не должен сам решать свои дела с Россией, а только через Евросоюз, это может быть намёк на то, что в Брюсселе кое-кто хочет навязать линию этого агрессивного меньшинства по отношению к "Северному потоку – 2" всем остальным", — сказал он.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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