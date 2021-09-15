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В Москве лихач на "приоре" насмерть сбил вышедшего из машины таксиста и покалечил его пассажира

Водитель скрылся с места ДТП и сбежал, бросив авто. Пострадавший госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами.

15 сентября, 07:20

В Москве после мелкого ДТП таксист вышел осмотреть машину, и его сбили насмерть. Видео с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве на проспекте Мира водитель такси со своим пассажиром попал в мелкое ДТП. Они вышли из машины, чтобы оценить повреждения, и в этот момент их сбил другой автомобиль. Таксист от полученных травм скончался на месте, пассажира госпитализировали в тяжёлом состоянии, сообщила Госавтоинспекция столицы.

"Сегодня в 5:35 на проспекте Мира в районе дома 112 водитель автомобиля такси "Фольксваген" вместе со своим пассажиром после мелкого ДТП вышли на проезжую часть. В этот момент на них совершил наезд водитель легкового автомобиля, после чего он скрылся с места аварии", — уточняется в сообщении.

По предварительным данным, мужчина, который был пассажиром такси, получил ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой руки и рёбер. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили скрывшийся с места аварии автомобиль "Лада Приора", в данный момент устанавливается местонахождение его владельца.

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Ранее под Челябинском почти 20 машин столкнулись на обработанной битумом дороге. Со слов автовладельцев, никаких предупреждающих знаков на обочине не было. В ГИБДД начали проверку.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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