В Подмосковье разгорелся конфликт на трассе с газовым баллончиком, топором и пистолетами. Видео с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Подмосковье прямо на дороге разгорелся нешуточный конфликт, который перерос в угрозы топором и пистолетом. Инцидент произошёл на трассе М-2 в районе Серпухова. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.

Всё началось с того, что водитель КамАЗа не пропускал автомобилистов, которые пытались объехать пробку по обочине. На кадрах видно, что сначала грузовик не пропускает автомобиль "Фольксваген" и едва не сталкивает транспортное средство в кювет. Также он мешал проезду автомобиля Nissan Qashqai, который тоже двигался по обочине. В нём находилась супружеская пара. Семья ехала по краю дороги, так как в навигаторе было указано, что впереди ДТП.

После опасных манёвров в исполнении водителя грузовика 39-летняя женщина, находившаяся в легковушке, решила разобраться с обидчиком. Она подбежала к нему, держа в руках предмет, похожий на пистолет. Сама женщина утверждает, что это был игрушечный пистолет. Активно участвовал в инциденте и её супруг. Он взял топор и пошёл к водителю грузовика, однако вскоре передумал и вернулся в свою машину.

После этого автовладельцы продолжили движение, однако конфликт не закончился. Участники перепалки вновь стали ругаться, водитель грузовика при этом предлагал оппоненту "подраться по-мужски". Он также оскорбил женщину, ехавшую в "ниссане", после чего та попросила у мужа газовый баллончик и подбежала к кабине КамАЗа. Она распылила вещество, и водитель начал кашлять.

"Это тебе за бабу", — сказала женщина за кадром.

Спустя некоторое время водитель грузовика решил отомстить и разбил заднее окно машины, в которой находилась семейная пара. А затем движение их машине перекрыл автомобиль Renault Logan, который тоже не пропускал "обочечников". Водитель французской иномарки вышел разбираться с пистолетом в руках. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту данного инцидента на дороге.