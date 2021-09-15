Цена на газ в Европе обновила исторический рекорд, перевалив за отметку в $840

Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжила обновлять рекорды. Во время открытия торгов она перевалила за отметку в 830 долларов за тысячу кубометров, а минутами позже сумма выросла до 840 долларов за тысячу кубов, свидетельствуют данные торгов.