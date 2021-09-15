Цена на газ в Европе обновила исторический рекорд, перевалив за отметку в $840
Буквально за несколько часов данный показатель на рынке фьючерсов рос ускоренными темпами.
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Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжила обновлять рекорды. Во время открытия торгов она перевалила за отметку в 830 долларов за тысячу кубометров, а минутами позже сумма выросла до 840 долларов за тысячу кубов, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость октябрьского фьючерса на голубое топливо по индексу голландского TTF (Title Transfer Facility Natural Gas Price Index), самого ликвидного европейского хаба, на 9:35 мск составляла 841,39 доллара за тысячу кубометров.
Напомним, отметку в 700 долларов газ преодолел ещё 9 сентября, подорожав на 100 долларов меньше чем за неделю. А уже 14 сентября цена на топливо пробила отметку в $800. Как сообщал Лайф, активный рост цен на голубое топливо начался после того, как поступление газа в Европу стало ограниченным.
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