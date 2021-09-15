НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России разработали тест-систему для выявления опасного вируса Нипах

Инфекция вызывает воспаление мозга и тяжёлые респираторные заболевания, сейчас в мире нет ни лекарства, ни вакцины против этой болезни.

15 сентября, 06:28

Фото © Pixabay

В России разработали тест-систему для выявления опасного вируса Нипах, обнаруженного в Индии. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с медиками Ростовского государственного медуниверситета.

"Коллеги очень быстро сделали тест-систему. То есть сегодня мы можем различать вирус Нипах в случае его выявления или в случае выявления пациента с такими симптомами", — отметила главный санитарный врач страны.

В Индии 12-летний мальчик умер от опаснейшего вируса Нипах

В Индии 12-летний мальчик умер от опаснейшего вируса Нипах

Впервые Нипах выявили в 1998 году в Малайзии. А в конце июня 2021 года этот смертельно опасный для людей вирус обнаружили у летучих мышей в Индии. Инфекция вызывает воспаление мозга и тяжёлые респираторные заболевания и передаётся тем, кто употреблял в пищу фрукты, где оказалась слюна заражённого животного. Сейчас в мире нет ни лекарства, ни вакцины от этой болезни.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Авось поможет": Врачи оценили эффективность вакцины от пневмококка при ковиде

13 сентября, 21:40

Попова рассказала о высоком уровне заражения ковидом на российских курортах

11 сентября, 10:55

Доктор Мясников рассказал, какой симптом нередко путают с инсультом

сегодня в 06:00

Отощавший и понурый: Ефремов вышел на связь с Мосгорсудом прямиком из колонии

сегодня в 07:48

Сегодня в РФ опубликуют имена первых 500 победителей лотереи среди привитых от ковида

сегодня в 07:44

Новости партнеров

Layer 1