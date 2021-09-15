В России разработали тест-систему для выявления опасного вируса Нипах, обнаруженного в Индии. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с медиками Ростовского государственного медуниверситета.

"Коллеги очень быстро сделали тест-систему. То есть сегодня мы можем различать вирус Нипах в случае его выявления или в случае выявления пациента с такими симптомами", — отметила главный санитарный врач страны.

Впервые Нипах выявили в 1998 году в Малайзии. А в конце июня 2021 года этот смертельно опасный для людей вирус обнаружили у летучих мышей в Индии. Инфекция вызывает воспаление мозга и тяжёлые респираторные заболевания и передаётся тем, кто употреблял в пищу фрукты, где оказалась слюна заражённого животного. Сейчас в мире нет ни лекарства, ни вакцины от этой болезни.