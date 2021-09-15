Лавров назвал серьёзными данные о вмешательстве США в российские выборы
По словам главы МИД, Москва ждёт ответа от американских коллег, "почему такое происходит".
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва передала послу США Джону Салливану "достаточно серьёзные" данные о вмешательстве Вашингтона в дела РФ. Салливан обещал изучить эту информацию.
"Конкретные факты были переданы американскому послу, он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить. Правда, он сообщил, что у них нет никаких данных, что кто-то нарушает российское законодательство, но данные ему передали, они достаточно серьёзные. Мы ждём ответа от наших американских коллег, почему такое происходит", — сказал Лавров журналистам.
Напомним, 10 сентября посла США Джона Салливана вызвали в российское внешнеполитическое ведомство. Он пробыл там недолго, а затем покинул здание МИД, отказавшись общаться с прессой. Позднее стало известно, что посла США Салливана вызвали в МИД РФ из-за попыток вмешательства Запада в предстоящие думские выборы, о которых ранее предупреждал и министр Лавров, и глава СВР Нарышкин.
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