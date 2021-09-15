Лавров назвал серьёзными данные о вмешательстве США в российские выборы

"Конкретные факты были переданы американскому послу, он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить. Правда, он сообщил, что у них нет никаких данных, что кто-то нарушает российское законодательство, но данные ему передали, они достаточно серьёзные. Мы ждём ответа от наших американских коллег, почему такое происходит", — сказал Лавров журналистам.