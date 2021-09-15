НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Экс-спикер сената не смог стать президентом Гаити из-за уличной перестрелки

Бывшего главу государства застрелили в июле этого года. На его пост должны были назначить временного лидера.

15 сентября, 06:44
<p>Фото © ТАСС / AP / Matias Delacroix</p>

Фото © ТАСС / AP / Matias Delacroix

На Гаити экс-спикер сената, которого собирались назначить временным президентом страны, не смог попасть в парламент из-за того, что возле здания произошла перестрелка. Об этом пишет газета The New York Times.

Летом этого года сенат уже объявлял Жозефа Ламбера временным главой Гаити, однако тогда инаугурации так и не состоялось. Не смог принять присягу экс-спикер и сегодня. Как сообщают источники газеты, многие жители страны выступили против того, чтобы Ламбер занял новую должность.

На Гаити протестующие устроили беспорядки во время прощания с убитым президентом Моизом

На Гаити протестующие устроили беспорядки во время прощания с убитым президентом Моизом

Напомним, 7 июля 53-летнего президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили при атаке на его резиденцию. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства. Согласно их данным, группа наёмников, которые говорили по-испански и по-английски, состояла из 26 человек. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Премьер Гаити отстранил прокурора, заподозрившего его в причастности к убийству президента

вчера в 22:42

Украинские лётчики отработали пуски ракет на учениях вблизи Крыма

вчера в 19:40

Отощавший и понурый: Ефремов вышел на связь с Мосгорсудом прямиком из колонии

сегодня в 07:48

Сегодня в РФ опубликуют имена первых 500 победителей лотереи среди привитых от ковида

сегодня в 07:44

Лавров обозначил сроки получения разрешения на запуск "Северного потока – 2"

сегодня в 07:41

Новости партнеров

Layer 1