Экс-спикер сената не смог стать президентом Гаити из-за уличной перестрелки
Бывшего главу государства застрелили в июле этого года. На его пост должны были назначить временного лидера.
Фото © ТАСС / AP / Matias Delacroix
На Гаити экс-спикер сената, которого собирались назначить временным президентом страны, не смог попасть в парламент из-за того, что возле здания произошла перестрелка. Об этом пишет газета The New York Times.
Летом этого года сенат уже объявлял Жозефа Ламбера временным главой Гаити, однако тогда инаугурации так и не состоялось. Не смог принять присягу экс-спикер и сегодня. Как сообщают источники газеты, многие жители страны выступили против того, чтобы Ламбер занял новую должность.
Напомним, 7 июля 53-летнего президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили при атаке на его резиденцию. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства. Согласно их данным, группа наёмников, которые говорили по-испански и по-английски, состояла из 26 человек. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики.
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