Экс-спикер сената не смог стать президентом Гаити из-за уличной перестрелки

На Гаити экс-спикер сената, которого собирались назначить временным президентом страны, не смог попасть в парламент из-за того, что возле здания произошла перестрелка. Об этом пишет газета The New York Times .

Летом этого года сенат уже объявлял Жозефа Ламбера временным главой Гаити, однако тогда инаугурации так и не состоялось. Не смог принять присягу экс-спикер и сегодня. Как сообщают источники газеты, многие жители страны выступили против того, чтобы Ламбер занял новую должность.