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"Думаю подать документы на аспирантуру": Бузова собралась стать историком из-за сериала

Подписчики оценили идею артистки, хотя были и те, кто засомневался в искренности её намерений.

15 сентября, 07:16
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/buzova86/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">buzova86</a></p>

Фото © Instagram/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова решила подать документы в аспирантуру исторического факультета МГУ. На такое неожиданное решение артистку сподвиг сериал "Историк". Об этом она написала в своём инстаграм-аккаунте.

"Мне стало любопытно всё это, я стала читать больше... В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру истфака МГУ", поделилась Бузова.

Подписчики поддержали идею певицы и пожелали успехов, хотя были и те, кто засомневался в искренности намерений Бузовой и предположил, что дальше подачи документов для пиара дело не пойдёт.

Ольга Бузова стала популярной как участница и ведущая реалити-шоу "Дом-2". Также она снималась в сериале "Бедные люди", участвовала в большом количестве разных телепроектов. Кроме того, артистка пробовала себя в качестве писательницы, модельера и бизнес-леди. Сейчас её Instagram — один из самых популярных в российском сегменте. Больше про биографию и творчество Бузовой читайте на uznayvse.ru.

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А ранее Бузова выпустила новый трек, спрятав в нём нецензурную брань. Артистка решила использовать не новый, но действенный приём, однако поклонники сочли, что ей не стоит вставать на эту скользкую дорожку.

Авторы
Александра Васильева

Александра Васильева

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