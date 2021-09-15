Телеведущая и певица Ольга Бузова решила подать документы в аспирантуру исторического факультета МГУ. На такое неожиданное решение артистку сподвиг сериал "Историк". Об этом она написала в своём инстаграм-аккаунте.

"Мне стало любопытно всё это, я стала читать больше... В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру истфака МГУ", — поделилась Бузова.

Подписчики поддержали идею певицы и пожелали успехов, хотя были и те, кто засомневался в искренности намерений Бузовой и предположил, что дальше подачи документов для пиара дело не пойдёт.

Ольга Бузова стала популярной как участница и ведущая реалити-шоу "Дом-2". Также она снималась в сериале "Бедные люди", участвовала в большом количестве разных телепроектов. Кроме того, артистка пробовала себя в качестве писательницы, модельера и бизнес-леди. Сейчас её Instagram — один из самых популярных в российском сегменте. Больше про биографию и творчество Бузовой читайте на uznayvse.ru.