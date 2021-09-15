"Думаю подать документы на аспирантуру": Бузова собралась стать историком из-за сериала
Подписчики оценили идею артистки, хотя были и те, кто засомневался в искренности её намерений.
Фото © Instagram/buzova86
Телеведущая и певица Ольга Бузова решила подать документы в аспирантуру исторического факультета МГУ. На такое неожиданное решение артистку сподвиг сериал "Историк". Об этом она написала в своём инстаграм-аккаунте.
"Мне стало любопытно всё это, я стала читать больше... В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру истфака МГУ", — поделилась Бузова.
Подписчики поддержали идею певицы и пожелали успехов, хотя были и те, кто засомневался в искренности намерений Бузовой и предположил, что дальше подачи документов для пиара дело не пойдёт.
Ольга Бузова стала популярной как участница и ведущая реалити-шоу "Дом-2". Также она снималась в сериале "Бедные люди", участвовала в большом количестве разных телепроектов. Кроме того, артистка пробовала себя в качестве писательницы, модельера и бизнес-леди. Сейчас её Instagram — один из самых популярных в российском сегменте. Больше про биографию и творчество Бузовой читайте на uznayvse.ru.
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А ранее Бузова выпустила новый трек, спрятав в нём нецензурную брань. Артистка решила использовать не новый, но действенный приём, однако поклонники сочли, что ей не стоит вставать на эту скользкую дорожку.
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