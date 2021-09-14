Бузова хотела соблазнить фанатов, показав видео с танцем у шеста, но те лишь испытали испанский стыд

Ольга Бузова посетовала, что ей приходится усердно трудиться, в том числе выполнять много мужской работы. Однако ей хочется оставаться женственной, поэтому артистка решила заниматься танцами на пилоне. Видео с приобретёнными навыками она поспешила поделиться в "Инстаграме".

Видео © Instagram / buzova86

Звезда танцевала у шеста в откровенном чёрном боди, показывая в камеру все прелести своей фигуры. Артистка демонстрировала сексуальные движения, стараясь попадать в музыку. "Привет, новая неделя 💋 Планы грандиозные 🔥", — написала Ольга.

Скриншот © Instagram / buzova86

Только вот поклонники страстный танец звезды не оценили. По мнению юзеров, он вышел несексуальным и напоминал "домашний стриптиз". Но нашлись и те, кто вступился за исполнительницу, отметив, что она только начала заниматься и у неё всё впереди.

За что только не берётся, лишь бы мужчину норм найти. А ведь и правда интересно, чё же ей так не везёт-то с мужиками Ilona

Старательная, но секс — это ощущение себя, любовь к себе. Ей надо к психологу, а потом к станку Nastasya Vygovskaya

Фото © Instagram / buzova86

🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ "домашний" стриптиз какой-то))) irina_ur_p

О господи, как это пошло podlesnaia_alina