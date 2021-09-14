Бузова хотела соблазнить фанатов, показав видео с танцем у шеста, но те лишь испытали испанский стыд
Артистка не перестаёт учиться новому, но не все начинания одинаково нравятся поклонникам.
Ольга Бузова посетовала, что ей приходится усердно трудиться, в том числе выполнять много мужской работы. Однако ей хочется оставаться женственной, поэтому артистка решила заниматься танцами на пилоне. Видео с приобретёнными навыками она поспешила поделиться в "Инстаграме".
Видео © Instagram / buzova86
Звезда танцевала у шеста в откровенном чёрном боди, показывая в камеру все прелести своей фигуры. Артистка демонстрировала сексуальные движения, стараясь попадать в музыку. "Привет, новая неделя 💋 Планы грандиозные 🔥", — написала Ольга.
Скриншот © Instagram / buzova86
Только вот поклонники страстный танец звезды не оценили. По мнению юзеров, он вышел несексуальным и напоминал "домашний стриптиз". Но нашлись и те, кто вступился за исполнительницу, отметив, что она только начала заниматься и у неё всё впереди.
За что только не берётся, лишь бы мужчину норм найти. А ведь и правда интересно, чё же ей так не везёт-то с мужиками
Старательная, но секс — это ощущение себя, любовь к себе. Ей надо к психологу, а потом к станку
🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️ "домашний" стриптиз какой-то)))
О господи, как это пошло
На днях артистка выпустила новую песню "Без дел", где фанаты услышали завуалированную брань. Также она представила клип на композицию, где устроила жаркие танцы в пикантном наряде.
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