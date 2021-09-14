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Бузова хотела соблазнить фанатов, показав видео с танцем у шеста, но те лишь испытали испанский стыд

Артистка не перестаёт учиться новому, но не все начинания одинаково нравятся поклонникам.

14 сентября, 09:42

Фото © Instagram / buzova86

Ольга Бузова посетовала, что ей приходится усердно трудиться, в том числе выполнять много мужской работы. Однако ей хочется оставаться женственной, поэтому артистка решила заниматься танцами на пилоне. Видео с приобретёнными навыками она поспешила поделиться в "Инстаграме".

Видео © Instagram / buzova86

Звезда танцевала у шеста в откровенном чёрном боди, показывая в камеру все прелести своей фигуры. Артистка демонстрировала сексуальные движения, стараясь попадать в музыку. "Привет, новая неделя 💋 Планы грандиозные 🔥", — написала Ольга.

Скриншот © Instagram / buzova86

Скриншот © Instagram / buzova86

Только вот поклонники страстный танец звезды не оценили. По мнению юзеров, он вышел несексуальным и напоминал "домашний стриптиз". Но нашлись и те, кто вступился за исполнительницу, отметив, что она только начала заниматься и у неё всё впереди.

За что только не берётся, лишь бы мужчину норм найти. А ведь и правда интересно, чё же ей так не везёт-то с мужиками

Ilona

Старательная, но секс — это ощущение себя, любовь к себе. Ей надо к психологу, а потом к станку

Nastasya Vygovskaya

Фото © Instagram / buzova86

Фото © Instagram / buzova86

🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ "домашний" стриптиз какой-то)))

irina_ur_p

О господи, как это пошло

podlesnaia_alina

На днях артистка выпустила новую песню "Без дел", где фанаты услышали завуалированную брань. Также она представила клип на композицию, где устроила жаркие танцы в пикантном наряде.

Новая девушка Тимати хотела утереть нос его бывшей, но опозорилась так, что впору удалять Instagram

Новая девушка Тимати хотела утереть нос его бывшей, но опозорилась так, что впору удалять Instagram

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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