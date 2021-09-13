Новая девушка Тимати хотела утереть нос его бывшей, но опозорилась так, что впору удалять Instagram

В одном из пабликов Сашу назвали "Шишковой с "Алиэкспресса", сравнив с экс-избранницей музыканта Алёной. Последняя воспользовалась возможностью уколоть новую пассию Тимати и записала сториз с подписью "Алиэкспресс". Дони решила иронично ответить на подобные выпады, заявив, что это один из самых посещаемых сайтов в мире.

Фото © Instagram / sashadony

Сегодня загуглила, что такое AliExpress. Оказывается, он занимает 32-е место в списке самых посещаемых веб-сайтов в мире✌🏽 Саша Дони

Видео © Telegram / YOBAJUR

Однако, по мнению пользователей, шутка не удалась. Сашу высмеяли в комментариях к посту в "Инстаграме", отметив, что она опозорила сама себя. До этого в соцсетях поговаривали, что модель якобы оказывает интимные услуги за деньги, после чего фраза про "список самых посещаемых" предстала в ином свете.

Фото © Instagram / sashadony, timatiofficial

Сама себя унизила) Ты хоть поняла, что сказала? baraat2020

Попытка-то была блеснуть юмором, но не вышла. Можно было написать, что "Алик" одна из самых дорогих и доходных компаний, одна из самых востребованных или что-то в этом роде... но самых посещаемых🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️просто жесть

nikit.os.vashenin

Фото © Instagram / sashadony

Когда хотела пошутить, но шуткой рассказала о себе правду 😂 ritta_veleske

Ох уж эти эскортницы... chistiak.a