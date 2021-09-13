Новая девушка Тимати хотела утереть нос его бывшей, но опозорилась так, что впору удалять Instagram
Недавно появились слухи, что новой возлюбленной рэпера Тимати стала 19-летняя модель из Киева Саша Дони, что не могли оставить без внимания его бывшие.
В одном из пабликов Сашу назвали "Шишковой с "Алиэкспресса", сравнив с экс-избранницей музыканта Алёной. Последняя воспользовалась возможностью уколоть новую пассию Тимати и записала сториз с подписью "Алиэкспресс". Дони решила иронично ответить на подобные выпады, заявив, что это один из самых посещаемых сайтов в мире.
Сегодня загуглила, что такое AliExpress. Оказывается, он занимает 32-е место в списке самых посещаемых веб-сайтов в мире✌🏽
Видео © Telegram / YOBAJUR
Однако, по мнению пользователей, шутка не удалась. Сашу высмеяли в комментариях к посту в "Инстаграме", отметив, что она опозорила сама себя. До этого в соцсетях поговаривали, что модель якобы оказывает интимные услуги за деньги, после чего фраза про "список самых посещаемых" предстала в ином свете.
Сама себя унизила) Ты хоть поняла, что сказала?
Попытка-то была блеснуть юмором, но не вышла. Можно было написать, что "Алик" одна из самых дорогих и доходных компаний, одна из самых востребованных или что-то в этом роде... но самых посещаемых🤦🏽♀️🤦🏽♀️просто жесть
Когда хотела пошутить, но шуткой рассказала о себе правду 😂
Ох уж эти эскортницы...
Также девушке указали на несоответствие внешнего вида: вместе с провальной подписью Саша выложила фото, где предстала в прозрачном боди и с двумя крестами на шее. "Я очень верующая", — заявляла модель в сториз. "Ты либо крестик сними, либо трусы надень", — негодовали юзеры.
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