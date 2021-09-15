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В Роснедрах рассказали, на сколько лет в России хватит запасов нефти

При этом самым перспективным регионом для поиска новых месторождений является Западная Сибирь, отметили в агентстве.

15 сентября, 07:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Рентабельных запасов нефти, имеющихся на сегодняшний день в России, хватит примерно на 20–21 год. Об этом в рамках Тюменского нефтегазового форума рассказал врио главы Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров.

"Рентабельных запасов [нефти хватит] на порядка 20–21 год", — рассказал он в беседе с ТАСС.

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По словам Петрова, наиболее благоприятным российским регионом для разведки запасов нефти остаётся Западная Сибирь. Что же касается Восточной Сибири, то там разработка месторождений пока невозможна из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, добавил врио Роснедр.

Ранее в Министерстве природы РФ сообщили, что в период с 2010 по 2020 год запасы сырой нефти в России сократились на треть.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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