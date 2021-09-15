В Роснедрах рассказали, на сколько лет в России хватит запасов нефти
При этом самым перспективным регионом для поиска новых месторождений является Западная Сибирь, отметили в агентстве.
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Рентабельных запасов нефти, имеющихся на сегодняшний день в России, хватит примерно на 20–21 год. Об этом в рамках Тюменского нефтегазового форума рассказал врио главы Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров.
"Рентабельных запасов [нефти хватит] на порядка 20–21 год", — рассказал он в беседе с ТАСС.
По словам Петрова, наиболее благоприятным российским регионом для разведки запасов нефти остаётся Западная Сибирь. Что же касается Восточной Сибири, то там разработка месторождений пока невозможна из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, добавил врио Роснедр.
Ранее в Министерстве природы РФ сообщили, что в период с 2010 по 2020 год запасы сырой нефти в России сократились на треть.
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