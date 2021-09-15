Лавров обозначил сроки получения разрешения на запуск "Северного потока – 2"
Несмотря на то что газовый проект уже завершён, нападки на него продолжатся, отметил министр.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Разрешение от немецких властей на запуск "Северного потока – 2" Россия сможет получить к началу 2022 года. Такую дату озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.
"Работы все завершены, сейчас идёт процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый, по-моему, четыре месяца, начало 2022 года обозначается", — объяснил Лавров.
Как подчеркнул министр, попытки нападать на проект будут продолжены. В этом, по его мнению, нет никаких сомнений.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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