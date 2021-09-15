Лавров обозначил сроки получения разрешения на запуск "Северного потока – 2"

Разрешение от немецких властей на запуск "Северного потока – 2" Россия сможет получить к началу 2022 года. Такую дату озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

"Работы все завершены, сейчас идёт процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый, по-моему, четыре месяца, начало 2022 года обозначается", — объяснил Лавров.