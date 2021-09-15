Попова объяснила, почему переболевшим ковидом особенно важно привиться от гриппа

Она напомнила также, что между вакцинацией от гриппа и коронавируса должен пройти месяц.

Сейчас начинается традиционный сезон гриппа, и чтобы не допустить эпидемии, нужно действовать на опережение — вовремя делать прививку, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она при этом подчеркнула, что вакцинироваться особенно важно переболевшим ковидом.

"Вот в прошлом году мы гриппа практически не видели, потому что привили от этой инфекции 60% населения РФ. Но в этом году "иммунная прослойка" людей, имеющих защиту от вирусов гриппа, стала меньше — именно потому, что мало болели. Поэтому в этом году нужно обязательно привиться от гриппа", — объяснила она в эфире радио "Комсомольская правда".

Попова добавила, что вакцинироваться необходимо ещё и потому, что сейчас появилась новая группа риска — люди, переболевшие коронавирусом. Грипп для таких пациентов может быть очень опасен, так как после вируса иммунная система человека ослаблена. Глава Роспотребнадзора напомнила, что между прививками от гриппа и CoViD-19 должен пройти месяц.

"Те, кто переболел или привился от коронавируса больше чем месяц назад, могут прививаться от гриппа без этого интервала", — цитирует Попову kp.ru.