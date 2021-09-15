Попова назвала штамм, на который приходится 95% всех случаев ковида в России

Дельта-штамм является самым распространённым вариантом ковида в России — на него приходится более 95% всех случаев заражения в стране. Об этом журналистам рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В РФ сегодня больше 95% всех выявляемых [вариантов] новой коронавирусной инфекции — дельта-штамм, также как в значительной части стран мира", — уточнила главный санитарный врач страны.