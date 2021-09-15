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Попова назвала штамм, на который приходится 95% всех случаев ковида в России

Всего исследователи выявили в стране почти 1,5 тысячи мутаций новой коронавирусной инфекции.

15 сентября, 09:21
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Дельта-штамм является самым распространённым вариантом ковида в России — на него приходится более 95% всех случаев заражения в стране. Об этом журналистам рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В РФ сегодня больше 95% всех выявляемых [вариантов] новой коронавирусной инфекции — дельта-штамм, также как в значительной части стран мира", — уточнила главный санитарный врач страны.

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Напомним, за минувшие сутки в России выявили 18 841 новый случай коронавируса, зафиксировано 792 летальных исхода и 17 039 выздоровевших. Ранее сообщалось, что в стране обнаружено почти 1,5 тысячи мутаций коронавирусной инфекции.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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