НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Блогерша Даша Корейка, которая рыдала из-за призыва в армию, показала справку о смене пола

Теперь тиктокерша якобы не только изображает девушку, но и официально ею признана.

15 сентября, 09:45

Фото © Instagram/_kareykadasha

20-летняя блогерша Даша Корейка (настоящее имя Максим Матвеев) сообщила подписчикам в "Инстаграме" радостную новость. Тиктокерша заявила, что теперь она девушка и по документам, и показала соответствующую справку.

Можете поздравлять меня, теперь я официально девушка

Даша Корейка

Фото © Instagram/_kareykadasha

Фото © Instagram/_kareykadasha

Даша со своим парнем тут же отправилась отмечать данное событие в самый дорогой, по её словам, ресторан в Москве. Нежным голосом блогерша рассказала, что ей сейчас нельзя пить алкоголь, поэтому она наслаждается другими напитками.

Фото © Telegram/YOBAJUR

До этого Корейка жаловалась, что ей скоро предстоит служба в армии, и даже сняла на эту тему не один ролик для "Тиктока", собирая миллионы просмотров. Ещё несколько дней назад Даша в слезах рассказывала, что вернулась из военкомата, где ей выдали форму. Однако теперь поклонники поздравляют блогершу с тем, что ей не придётся отдавать долг родине.

Уурраааа, Дашуль, наконец твоя мечта сбылааась❤️❤️❤️❤️люблю тебя❤️

_itz.madi_

Даша, поздравляю тебя с таким важным событием в твоей жизни!!!💗💗

katrin.gang

Видео © TikTok/kareyka

Однако у некоторых возникли вопросы насчёт подлинности справки. Пользователи решили, что блогерша не могла её получить без операции. Но другие юзеры заявили, что для смены пола достаточно гормональной терапии и психиатрической экспертизы.

Фото © Instagram/_kareykadasha

Фото © Instagram/_kareykadasha

Ну, справка похожа на настоящую. Во всяком случае, такая форма существует и выглядит именно так.

Krrrrrr

Форма справки именно по изменению пола, другой вопрос, не сам ли с помощью фотошопа нарисовал 🙈😃

Alexandra Alexandra

Среди моих знакомых есть "мужчина", который в 25 лет сменил пол и развёлся с женой. Но операцию он не делал, прошёл только гормональную терапию и психиатрическую экспертизу. Грудь выросла на гормонах, черты лица немного смягчились, голос изменился, но ничего не отрезал. По паспорту официально женщина.

Маргарита Фомочкина

Появилось фото, как невеста Моргенштерна на самом деле выглядела на свадьбе, и разница впечатляет

Появилось фото, как невеста Моргенштерна на самом деле выглядела на свадьбе, и разница впечатляет

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Новая девушка Саши Шпака сбежала от него через месяц отношений, повторив слова его бывшей жены

сегодня в 10:24

Ни дам, ни господ: Lufthansa будет приветствовать пассажиров гендерно-нейтральной фразой

13 июля, 15:35

Лепс и Стас Михайлов стоят дороже Моргенштерна: Озвучены гонорары самых популярных российских артистов

сегодня в 10:31

Этим трём знакам зодиака нужно навсегда исключить алкоголь из своей жизни, иначе быть беде

сегодня в 08:41

Рогозин обрушился на подписчиков с гневной тирадой из-за "идиотских смайликов"

сегодня в 10:46

Новости партнеров

Layer 1