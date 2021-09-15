Блогерша Даша Корейка, которая рыдала из-за призыва в армию, показала справку о смене пола
Теперь тиктокерша якобы не только изображает девушку, но и официально ею признана.
20-летняя блогерша Даша Корейка (настоящее имя Максим Матвеев) сообщила подписчикам в "Инстаграме" радостную новость. Тиктокерша заявила, что теперь она девушка и по документам, и показала соответствующую справку.
Можете поздравлять меня, теперь я официально девушка
Даша со своим парнем тут же отправилась отмечать данное событие в самый дорогой, по её словам, ресторан в Москве. Нежным голосом блогерша рассказала, что ей сейчас нельзя пить алкоголь, поэтому она наслаждается другими напитками.
Фото © Telegram/YOBAJUR
До этого Корейка жаловалась, что ей скоро предстоит служба в армии, и даже сняла на эту тему не один ролик для "Тиктока", собирая миллионы просмотров. Ещё несколько дней назад Даша в слезах рассказывала, что вернулась из военкомата, где ей выдали форму. Однако теперь поклонники поздравляют блогершу с тем, что ей не придётся отдавать долг родине.
Уурраааа, Дашуль, наконец твоя мечта сбылааась❤️❤️❤️❤️люблю тебя❤️
Даша, поздравляю тебя с таким важным событием в твоей жизни!!!💗💗
Видео © TikTok/kareyka
Однако у некоторых возникли вопросы насчёт подлинности справки. Пользователи решили, что блогерша не могла её получить без операции. Но другие юзеры заявили, что для смены пола достаточно гормональной терапии и психиатрической экспертизы.
Ну, справка похожа на настоящую. Во всяком случае, такая форма существует и выглядит именно так.
Форма справки именно по изменению пола, другой вопрос, не сам ли с помощью фотошопа нарисовал 🙈😃
Среди моих знакомых есть "мужчина", который в 25 лет сменил пол и развёлся с женой. Но операцию он не делал, прошёл только гормональную терапию и психиатрическую экспертизу. Грудь выросла на гормонах, черты лица немного смягчились, голос изменился, но ничего не отрезал. По паспорту официально женщина.
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