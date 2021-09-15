Блогерша Даша Корейка, которая рыдала из-за призыва в армию, показала справку о смене пола

20-летняя блогерша Даша Корейка (настоящее имя Максим Матвеев) сообщила подписчикам в "Инстаграме" радостную новость. Тиктокерша заявила, что теперь она девушка и по документам, и показала соответствующую справку.

Можете поздравлять меня, теперь я официально девушка Даша Корейка

Даша со своим парнем тут же отправилась отмечать данное событие в самый дорогой, по её словам, ресторан в Москве. Нежным голосом блогерша рассказала, что ей сейчас нельзя пить алкоголь, поэтому она наслаждается другими напитками.

Фото © Telegram/YOBAJUR

До этого Корейка жаловалась, что ей скоро предстоит служба в армии, и даже сняла на эту тему не один ролик для "Тиктока", собирая миллионы просмотров. Ещё несколько дней назад Даша в слезах рассказывала, что вернулась из военкомата, где ей выдали форму. Однако теперь поклонники поздравляют блогершу с тем, что ей не придётся отдавать долг родине.

Уурраааа, Дашуль, наконец твоя мечта сбылааась❤️❤️❤️❤️люблю тебя❤️ _itz.madi_

Даша, поздравляю тебя с таким важным событием в твоей жизни!!!💗💗 katrin.gang

Видео © TikTok/kareyka

Однако у некоторых возникли вопросы насчёт подлинности справки. Пользователи решили, что блогерша не могла её получить без операции. Но другие юзеры заявили, что для смены пола достаточно гормональной терапии и психиатрической экспертизы.

Ну, справка похожа на настоящую. Во всяком случае, такая форма существует и выглядит именно так. Krrrrrr

Форма справки именно по изменению пола, другой вопрос, не сам ли с помощью фотошопа нарисовал 🙈😃 Alexandra Alexandra