Юрист назвал алкоголь главным препятствием для перевода Ефремова в колонию-поселение
Есть серьёзные возражения к смягчению актёру наказания, одно из них, но не самое важное, — "глумление над правосудием" в зале суда, считает собеседник Лайфа.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Крайне маловероятен перевод осуждённого за смертельное ДТП Михаила Ефремова из колонии общего режима в колонию-поселение, несмотря на работу, проделанную новым защитником артиста Петром Хархориным. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв.
Он объяснил, что сторона защиты собрала всю положительную информацию и характеристики своего доверителя, как и положено. В этом алгоритме нет "ничего экстраординарного и сенсационного". Вопрос лишь в одном: как к доводам защиты отнесётся суд и сочтёт ли их в достаточной степени обоснованными.
"Ведь колония-поселение — это совсем другой режим содержания. Там нет традиционных для исправительных учреждений более строгого режима, запретов и ограничений. Осуждённый живёт практически обычной жизнью, к нему могут приехать родственники, нет заборов и колючей проволоки, жёсткого распорядка дня, проверок соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства и так далее", — напомнил Соловьёв.
По его мнению, исход заседания будет не в пользу Ефремова и его защиты. Проблема — в доводах прокуратуры, "глумлении над правосудием" во время суда первой инстанции и возможном доступе актёра к алкоголю в колонии-поселении.
"Во-вторых, не стоит забывать то глумление над правосудием, которое было устроено предыдущим защитником Ефремова при вынесении решения судом первой инстанции. И сам осуждённый, кстати, принимал в этом самое активное участие. И ещё один момент. Оказавшись в колонии-поселении, Ефремов вновь сможет получить доступ к алкоголю и иным запрещённым веществам, что сведёт на нет смысл и суть назначенного ему наказания", — раскрыл юрист.
Осенью 2020 года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре столицы, которое произошло в июне того года, и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Артист освоился в исправительном учреждении: вышел на работу на швейное производство и в шутку заявил, что "работает Зевсом".
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