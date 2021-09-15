Юрист назвал алкоголь главным препятствием для перевода Ефремова в колонию-поселение

Крайне маловероятен перевод осуждённого за смертельное ДТП Михаила Ефремова из колонии общего режима в колонию-поселение, несмотря на работу, проделанную новым защитником артиста Петром Хархориным. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв.

Он объяснил, что сторона защиты собрала всю положительную информацию и характеристики своего доверителя, как и положено. В этом алгоритме нет "ничего экстраординарного и сенсационного". Вопрос лишь в одном: как к доводам защиты отнесётся суд и сочтёт ли их в достаточной степени обоснованными.

"Ведь колония-поселение — это совсем другой режим содержания. Там нет традиционных для исправительных учреждений более строгого режима, запретов и ограничений. Осуждённый живёт практически обычной жизнью, к нему могут приехать родственники, нет заборов и колючей проволоки, жёсткого распорядка дня, проверок соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства и так далее", — напомнил Соловьёв.

По его мнению, исход заседания будет не в пользу Ефремова и его защиты. Проблема — в доводах прокуратуры, "глумлении над правосудием" во время суда первой инстанции и возможном доступе актёра к алкоголю в колонии-поселении.