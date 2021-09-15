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В Раде рассказали о единственном шансе для Зеленского избежать тюрьмы

Нардеп уверен, что сейчас его от уголовного преследования за совершённые преступления спасает только важный пост.

15 сентября, 08:32
<p>Фото © ТАСС / Ирина Яковлева </p>

Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

Только второй президентский срок может спасти нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского от уголовного преследования в собственной стране. Такое мнение выразил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Чтобы не сесть в тюрьму, Зеленскому нужно как можно дольше находиться в президентском кресле. По закону только президентский иммунитет освобождает гражданина Украины от уголовного преследования за совершённые преступления. Другими словами, только второй президентский срок спасает его от неминуемого тюремного заключения", — написал депутат в своём телеграм-канале.

На Украине заявили, что Зеленский не переизберётся на второй срок без встречи с Путиным

На Украине заявили, что Зеленский не переизберётся на второй срок без встречи с Путиным

Кузьмин напомнил, что на плечах Зеленского лежит закрытие оппозиционных телеканалов и электронных СМИ, преследование лидеров оппозиции, отстранение главы Конституционного суда Украины, ликвидация Окружного административного суда, санкции в отношении соотечественников и другие действия, которые украинская оппозиция считает незаконными.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский заявил, что не намерен баллотироваться на второй срок, потому что хочет успеть исполнить все свои обещания в первом. При этом ещё в январе стало известно, что политик сообщил своему ближайшему окружению о планах баллотироваться повторно, — Зеленского сдал депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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