Только второй президентский срок может спасти нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского от уголовного преследования в собственной стране. Такое мнение выразил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Чтобы не сесть в тюрьму, Зеленскому нужно как можно дольше находиться в президентском кресле. По закону только президентский иммунитет освобождает гражданина Украины от уголовного преследования за совершённые преступления. Другими словами, только второй президентский срок спасает его от неминуемого тюремного заключения", — написал депутат в своём телеграм-канале.

Кузьмин напомнил, что на плечах Зеленского лежит закрытие оппозиционных телеканалов и электронных СМИ, преследование лидеров оппозиции, отстранение главы Конституционного суда Украины, ликвидация Окружного административного суда, санкции в отношении соотечественников и другие действия, которые украинская оппозиция считает незаконными.