Депутаты "Единой России" возьмут под контроль реализацию социальной газификации в своих регионах

Депутаты от "Единой России" будут нести ответственность за реализацию программы социальной газификации в своих субъектах. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе обсуждения вопросов газификации с вице-премьером Александром Новаком и регионами.

По его словам, "Единая Россия" будет поддерживать программу до тех пор, пока газ не будет подведён всем желающим. При этом Турчак призвал сделать так, чтобы вопрос покупки оборудования не стал непреодолимым препятствием для россиян, которые в силу жизненной ситуации не могут себе позволить прокладку сетей по участку. Он заявил о необходимости предусмотреть при подготовке региональных бюджетов льготы на газовое оборудование.

"Для некоторых граждан даже минимальная стоимость котла, прокладки сетей по участку неподъёмна. Это прежде всего многодетные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, ветераны, пенсионеры различных категорий. Сегодня более чем в 30 регионах предусмотрены адресные меры поддержки таких семей — субсидии, льготные кредиты. Коллеги, я призываю в оставшихся регионах, не откладывая, принимать решения по поддержке льготников", — объяснил Турчак.