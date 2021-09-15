Депутаты "Единой России" возьмут под контроль реализацию социальной газификации в своих регионах
В партии подчеркнули, что для отдельных категорий граждан должна быть предусмотрена адресная поддержка при установке оборудования.
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Депутаты от "Единой России" будут нести ответственность за реализацию программы социальной газификации в своих субъектах. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе обсуждения вопросов газификации с вице-премьером Александром Новаком и регионами.
По его словам, "Единая Россия" будет поддерживать программу до тех пор, пока газ не будет подведён всем желающим. При этом Турчак призвал сделать так, чтобы вопрос покупки оборудования не стал непреодолимым препятствием для россиян, которые в силу жизненной ситуации не могут себе позволить прокладку сетей по участку. Он заявил о необходимости предусмотреть при подготовке региональных бюджетов льготы на газовое оборудование.
"Для некоторых граждан даже минимальная стоимость котла, прокладки сетей по участку неподъёмна. Это прежде всего многодетные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, ветераны, пенсионеры различных категорий. Сегодня более чем в 30 регионах предусмотрены адресные меры поддержки таких семей — субсидии, льготные кредиты. Коллеги, я призываю в оставшихся регионах, не откладывая, принимать решения по поддержке льготников", — объяснил Турчак.
Напомним, что в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер тогда подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. И 11 июня президент подписал закон о "социальной газификации", согласно которому газ бесплатно подведут к границам участков граждан.
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