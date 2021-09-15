НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Привет хейтерам": Выступавшая за Украину синхронистка сфотографировалась в Крыму с флагом России

За команду Незалежной она выступала лишь до 2015 года, а шесть лет назад получила гражданство РФ.

15 сентября, 08:18

Синхронистка Марина Голядкина, которая ранее выступала за Украину, а ныне является российской спортсменкой, в своём инстаграме выложила фотографию из Крыма, на которой она держит флаг РФ.

"Угадайте, где отдыхаю. Привет хейтерам", написала спортсменка.

В комментариях большая часть пользователей сумела отгадать, что Голядкина приехала в Крым. Однако некоторые предполагали, что спортсменка находится в Турции и даже Майами.

Похоже, будет новый скандал: Олимпийская чемпионка Ласицкене вновь сфотографировалась с украинской Магучих

Похоже, будет новый скандал: Олимпийская чемпионка Ласицкене вновь сфотографировалась с украинской Магучих

Отметим, что до 2015 года Голядкина выступала за Украину, однако шесть лет назад получила российское гражданство. За это время она успела стать пятикратной чемпионкой мира и взять золото Олимпиады в Токио.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Это существо преследует меня": Чемпионка мира по синхронному плаванию Субботина рассказала об угрозах в соцсетях

21 августа, 11:46

WADA может исключить марихуану из числа запрещённых для спортсменов веществ

сегодня в 08:48

Женщину, которая привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи, вызвали в СК

сегодня в 09:15

Ефремов попросил милосердия у суда и рассказал о "каре Господней" за смертельное ДТП

сегодня в 09:06

Попова объяснила, почему переболевшим ковидом особенно важно привиться от гриппа

сегодня в 08:53

Новости партнеров

Layer 1