"Привет хейтерам": Выступавшая за Украину синхронистка сфотографировалась в Крыму с флагом России
За команду Незалежной она выступала лишь до 2015 года, а шесть лет назад получила гражданство РФ.
Синхронистка Марина Голядкина, которая ранее выступала за Украину, а ныне является российской спортсменкой, в своём инстаграме выложила фотографию из Крыма, на которой она держит флаг РФ.
"Угадайте, где отдыхаю. Привет хейтерам", — написала спортсменка.
В комментариях большая часть пользователей сумела отгадать, что Голядкина приехала в Крым. Однако некоторые предполагали, что спортсменка находится в Турции и даже Майами.
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Отметим, что до 2015 года Голядкина выступала за Украину, однако шесть лет назад получила российское гражданство. За это время она успела стать пятикратной чемпионкой мира и взять золото Олимпиады в Токио.
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