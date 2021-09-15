Синхронистка Марина Голядкина, которая ранее выступала за Украину, а ныне является российской спортсменкой, в своём инстаграме выложила фотографию из Крыма, на которой она держит флаг РФ.

"Угадайте, где отдыхаю. Привет хейтерам", — написала спортсменка.

В комментариях большая часть пользователей сумела отгадать, что Голядкина приехала в Крым. Однако некоторые предполагали, что спортсменка находится в Турции и даже Майами.