Аналитики выяснили, как осень влияет на работоспособность россиян

С приходом осени есть ряд факторов, которые сказываются на работоспособности россиян. На это влияет не только погода, но иногда и личные обстоятельства. Аналитики портала "Работа.ру" провели опрос среди пяти тысяч человек старше 18 лет из всех регионов страны и назвали эти факторы, пишет RT.

Согласно исследованию, 67% опрошенных жителей России отметили, что не замечают влияния осени на свою работоспособность, а некоторые (18%) даже стали работать лучше. При этом 15% заявили об ухудшении работоспособности. Большинству (43%) не нравится холодная и влажная погода, другим же (40%) не по душе сокращение светового дня.

Четверть респондентов (26%) отметила, что в сентябре работы стало больше, а 11% опрошенных трудятся хуже из-за того, что у них закончился отпуск. Также 13% респондентов отметили ухудшение работоспособности в данный сезон из-за повышенного стресса и нервной обстановки.