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Аналитики выяснили, как осень влияет на работоспособность россиян

Многим не нравится ухудшение погоды и то, что сократилась продолжительность светового дня.

15 сентября, 08:11
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

С приходом осени есть ряд факторов, которые сказываются на работоспособности россиян. На это влияет не только погода, но иногда и личные обстоятельства. Аналитики портала "Работа.ру" провели опрос среди пяти тысяч человек старше 18 лет из всех регионов страны и назвали эти факторы, пишет RT.

Согласно исследованию, 67% опрошенных жителей России отметили, что не замечают влияния осени на свою работоспособность, а некоторые (18%) даже стали работать лучше. При этом 15% заявили об ухудшении работоспособности. Большинству (43%) не нравится холодная и влажная погода, другим же (40%) не по душе сокращение светового дня.

Четверть респондентов (26%) отметила, что в сентябре работы стало больше, а 11% опрошенных трудятся хуже из-за того, что у них закончился отпуск. Также 13% респондентов отметили ухудшение работоспособности в данный сезон из-за повышенного стресса и нервной обстановки.

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Успеть на бархатный сезон: Аналитики перечислили города, где можно бюджетно отдохнуть осенью

А ранее Лайф рассказывал, что диетологи назвали продукты, без которых не обойтись осенью. Стоит обратить внимание на цитрусовые и блюда из тыквы, которые являются "хорошей профилактикой инфекционных заболеваний". Это растение является источником витамина А и бета-каротина.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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